Un musulman la Paris: ”Dacă aveţi încredere în mine, îmbrăţişaţi-mă!”

Un musulman legat la ochi i-a rugat pe oamenii care s-au adunat în centrul Parisului pentru a comemora victimele atacurilor teroriste de vineri să îl îmbrăţişeze, acesta dorind să transmită mesajul că religia sa nu are nimic de-a face cu terorismul, informează site-ul publicaţiei ”The Independent”.

Într-o înregistrare video publicată pe internet, un bărbat legat la ochi apare stând în picioare lângă o pancartă unde pot fi citite cuvintele: ”Sunt musulman, dar se spune despre mine că sunt terorist. Am încredere în voi. Voi aveţi încredere în mine? Dacă da, îmbrăţişaţi-mă!”. În înregistrare pot fi văzuţi zeci de curioşi apropiindu-se de bărbat şi îmbrăţişându-l în Piaţa Republicii din Paris, locul unde oamenii aduc omagii victimelor atentatului de vineri seara. După ce s-a dezlegat la ochi, bărbatul a spus: ”Aş dori să mulţumesc fiecăruia dintre voi pentru că mi-a oferit o îmbrăţişare. Am făcut acest lucru pentru a transmite un mesaj tuturor. Sunt musulman, dar asta nu mă face terorist. Nu am ucis niciodată pe nimeni. Pot chiar să vă spun că vinerea trecută a fost ziua mea de naştere, dar nu am ieşit afară. Îmi pare foarte rău pentru toate familiile victimelor. Vreau să vă spun că musulman nu înseamnă neapărat terorist. Un terorist este terorist, cineva care vrea să ucidă o fiinţă umană pentru nimic. Un musulman nu ar face niciodată asta. Religia noastră ne-o interzice”. Înregistrarea video a avut peste zece milioane de vizualizări pe Facebook şi a primit 150.000 de aprecieri în decursul a două zile.

Atacurile desfăşurate de militanţi islamişti, precum şi creşterea numărului de refugiaţi ce caută ajutor în Europa au adus populaţia musulmană din Europa din nou în centrul atenţiei. După atacurile de la Paris, premierul slovac a susţinut că ţara sa monitorizerază fiecare musulman, în timp ce Polonia a cerut garanţii de securitate, înainte de a accepta refugiaţi. Cu toate acestea, potrivit unui sondaj de opinie publicat primăvara trecută şi elaborat pe baza răspunsurilor oferite de cetăţenii a şapte ţări europene, Franţa are cea mai bună părere despre adepţii islamului, 74% dintre cei chestionaţi având o opinie favorabilă în ceea ce priveşte comunitatea musulmană. Potrivit unui anunţ conceput de Consiliul Musulman Britanic în numele a peste 300 de moschei şi grupuri comunitare, ”actele barbare ale SI nu au aprobarea religiei islamice, care interzice terorismul şi atacurile asupra oamenilor nevinovaţi”. În anunţ, oamenii sunt îndemnaţi să îşi unească forţele pentru ca aceste comunităţi să nu se întoarcă una împotriva celeilalte.

