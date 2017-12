Un nou marş de protest al salariaţilor de la Daewoo Mangalia

Greva generală din Şantierul Naval Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI) continuă pentru cea de-a opta zi, încercările de reconciliere dintre sindicalişti şi administraţie eşuînd din momentul întreruperii totale a activităţii. Impresionantă prin proporţiile ei, peste 2.000 din cei 3.800 de salariaţi, greva portuarilor din sudul litoralului a surprins pe toată lumea, mai puţin conducerea coreeană a societăţii. De mai bine de o săptămînă, şantierul înregistrează pierderi zilnice de un sfert de milion de dolari, însă administraţia DMHI refuză să acorde majorări salariale, chiar cu riscul trecerii activităţii pe line moartă. Avînd în vedere că nici sindicaliştii nu vor să audă de salarii suplimentare mai mici de 400 de lei pe întreaga perioada a acestui an, conflictul de muncă a înregistrat deocamdată o remiză. Administraţia a acţionat în instanţă Sindicatul Liber "Navalistul" pentru cuvinte obscene la adresa celorlalţi salariaţi, în vreme ce muncitorii nu vor să se mai întoarcă la muncă nici în ruptul capului. Un nou meci din "partida de şah" dintre patronat şi sindicat va avea loc astăzi, sindicaliştii anunţînd desfăşurarea unui marş de protest, de la porţile societăţii pînă la Casa de Cultură a Sindicatelor din Mangalia. "Am depus întreaga documentaţie la Primăria Mangalia, la Jandarmerie şi la celelalte autorităţi din domeniu, şi am primit autorizaţie pentru un marş de protest între orele 15.00 şi 17.00. Cu toate că am încercat, în nenumărate rînduri, să rezolvăm starea conflictuală care nu este în avantajul niciuneia dintre părţi, conducerea societăţii a refuzat dialogul. În aceste condiţii, vom pune în acţiune toate modalităţile pentru obţinerea drepturilor legale. Indiferent de timp şi de consecinţe", a declarat liderul Sindicatului Liber “Navalistul”, Marin Florian. Cît priveşte discuţiile pentru găsirea unor "soluţii viabile", liderul sindical susţine că acestea au fost ucise din faşă din momentul mutării conflictului în instanţă. "Ne-au acţionat în justiţie pentru ilegalitatea grevei, pentru falimentarea societăţii şi folosirea unor lozinci jignitoare. Ţinînd cont de faptul că vineri (n.r. 11 aprilie) a fost zi de salariu, iar administraţia a refuzat să vireze cotizaţiile membrilor de sindicat, cifrate la 60.000 de lei, vom recurge şi noi la instanţă. Vom cere despăgubiri de 1 milion de euro", a afirmat Florian. Liderul sindical a mai precizat că la marşul de protest vor participa peste 2.000 de sindicalişti de la DMHI, aceştia fiind susţinuţi de 200 de muncitori din porturile Constanţa, Galaţi şi Brăila.