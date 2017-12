Un pamflet pe zi

Şi-a aranjat premierul file de poveste trampa ca să alerge de unul singur pe stadion şi să ajungă al doilea! Cum primul loc este arvunit de prezident, e bun şi doi. Fără concurenţă. Să-l vedeţi ce fiţe face cînd trece linia de sosire cu moticicleta pe contrasens. E un pericol în materie de curse pe două roţi, dar ce contează! Se dă mare campion premierul cînd se opinteşte pe pistă. Face pe nărăvaşul şi se ridică pe spate. Deşi concurează cu porţile închise, ca să nu calce vreun pieton, ajunge întotdeauna al doilea. Primul e prezidentul, specialist în dat capete în gură. Cu un tupeu ieşit din comun, caracteristic, de altfel, celor aflaţi la putere, transformă timpii electorali banali într-un mare record mondial. Prezidentul e primul şi în sondaje, pentru că a contat foarte mult în opţiuni şpriţul de vară. De fiecare dată cînd trece de unul singur, al doilea, linia de sosire, premierul se repede să facă turul de onoare al Alianţei. Care onoare? În disputa cu prezidentul, premierul îşi lasă tot timpul muşchii la vestiare. Ca un prosop, stă onoarea liberalilor agăţată într-un cuier. Şi prosopul e făcut zdrenţe. Zici că l-a sfîşiat fostul antrenor al boxerului Doroftei! Au mai-marii PNL apucăturile respectivului antrenor de box, care obişnuia, atunci cînd elevul său evolua în ring, să facă praf prosopul cu dinţii săi sănătoşi. La fel procedează liberalii, cu premierul în frunte, ori de cîte ori intră în dispută electorală directă cu prezidentul sau cu micuţul bătăuş politic Boc. Prezidentul se pricepe la boxul politic, dar e as în dat capete în gură. Ca să-l bumbăcească pe premier, s-a săltat să dea capete în gură la nivel de UE. Cei doi sînt tot timpul într-o competiţie electorală. Pînă la anticipate, vom asista la tot felul de cafturi politice şi contrasens. Deşi este specialist în intratul pe contrasens, premierul evită cu greu capul în gură prezidenţial, care îl umple tot timpul de bucurie. Marile reuniuni pugilistice şi de capete în gură din sînul Alianţei sînt la modă. Noi sîntem condamnaţi să asistăm de pe margine la gălceava capetelor în gură care onorează Alianţa. Sînt meciuri de box cu partidul prosop pe post de sac pentru încasat lovituri din toate poziţiile. În disperare de cauză, încearcă de pe acum partidul prosop să lovească, dar distanţa dintre PD şi PNL este prea mare. Partidul Democrat stăpîneşte bine lovitura sub centură şi la figură. Ca şi prezidentul, loveşte cu regularitate sub centură şi împroaşcă iute cu noroi adversarul aflat în ring. Cînd loveşte sub centură, aplică regula hoţului care strigă "Hoţii". Adică, vreau să zic, el dă şi tot el se văicăreşte şi se tăvăleşte, ca să impresioneze asistenţa electorală! E în stare să-şi taie singur jugulara, ca să convingă că a fost atacat în scara blocului. Cînd se află în ring, foloseşte toată gama de lovituri interzise. Ţinteşte urechea adversarului, în speranţa că acesta nu va mai auzi dezvăluirile despre trecutul sumbru al politicienilor săi. La nevoie, îşi muşcă adversarul de ureche. Deşi e vorba de box clasic, îi place Partidului Democrat să iasă cu picioarele la bătaie. Ce combinaţie! Cap prezidentul, picioare partidul. Cum să nu-şi bumbăcească aliatul! Aţi văzut ce s-a întîmplat cu Vosganian? A ajuns în corzi după mai multe lovituri magistrale de cap şi picioare! A ajuns Partidul Naţional Liberal, în frunte cu preşedintele premier, ciuca bătăilor! Nici nu prea mai iese la bătaie. Loviturile sale se duc în eter, după... Muscă, şi sînt anemice. Dacă stai aproape de liberali, ai toate şansele să răceşti. E un curent groaznic în Alianţă, produs de mişcarea haotică a celor care mimează că se bat cu preşedintele-jucător. E drept, avem un prezident jucător fără pereche. Se mişcă rapid cînd în colţul roşu, cînd în colţul albastru. Premierul e tare, în schimb, pe motocicletă. Nici nu ştii cînd te trezeşti cu el în faţă pe contrasens! Mă mir că prezidentul nu ia în calcul pericolele la care se expune minimalizînd efectul loviturilor venite pe contrasens. Crede prezidentul că indicatoarele de pe sensul de mers al Alianţei sînt suficiente pentru menţinerea unităţii de monolit la care visează domnia sa? Prezidentul impresionează prin mişcarea lui de picioare. În ciuda efectelor, se fîţîie, ca un ţînţar nepotolit, de la un capăt la altul al ringului politic, ca să mai dea cuiva un cap în gură. Cine urmează? Aud că adversarii politici ai prezidentului umblă cu proteza în gură preventiv. Cu prezidentul-jucător nu este de glumit! Nu aţi văzut ce a păţit Atanasiu? S-a ferit el cît s-a ferit, dar, în cele din urmă, prezidentul tot l-a pălit! Sigur, nu direct, că-i luase faţa Justiţia. Culmea, la locul faptei s-a găsit şi o mănuşă de box liberală, dar lovitura fatală a fost dată tot cu capul. Se spune că prezidentul, care a exersat lovitura cu capul pe diverşi oameni de afaceri, lucrează fin şi delicat. Păcat că liberalii se mulţumesc să prindă doar muşte! Poate că sînt prea delicaţi pentru democraţia noastră şi nu vor să se coboare la nivelul capului în gură! S-a dus dragostea portocalie dintre cele două partide! De fapt, totul se învîrte în jurul unui singur conflict. Disputa prezidentului care, din cauza înălţimii, nu poate să-i aplice premierului capul în gură decisiv. De cîte ori îl ţinteşte, Călin trece imediat pe contrasens. Sînt sigur, însă, că, după ce şi-a adjudecat serviciile secrete, prezidentul este în măsură să preia şi puterea pe contrasens...