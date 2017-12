Un pensionar constănţean de lux cîştigă lunar 4.000 de lei, unul obişnuit doar 121 de lei

În România zilelor noastre, viaţa bate filmul fără drept de apel. Spre deosebire de vremurile apăsătoare şi frustrante ale anilor de dinainte de 1989, românii trăiesc acum o realitate cosmetizată cu pretenţii europene. Deşi o ţară întreagă trăieşte puţin şi prost, iar tinerii români care nu mai cred de mult timp în sloganul sfidător al bunului simţ “Să trăiţi bine!” şi-au luat lumea în cap bătînd la porţile marilor state occidentale, statul rămîne impasibil în faţa colapsului social. Nici măcar faptul că milioane de pensionari trăiesc acum la limita subzistenţei, după o viaţă muncită pe brînci în fabrici, uzine sau la canal, plus o integrare europeană, nu mai reprezintă de mult o dramă naţională. Cu toate că Legea pensiilor a fost modificată de peste 50 de ori în ultimii şapte ani, pentru a impune mult trîmbiţata echitate socială între bătrîni, dreptatea a rămas doar de partea unora. Chiar dacă salariaţii sistemului de stat şi agricultorii au aşteptat cu sufletul la gură recalcularea pensiilor - chiar şi în varianta cu repetiţie - tot magistraţii şi militarii s-au ales cu cei mai mulţi bani pe cupoane. Dintre cei peste 160.000 de beneficiari ai Casei Judeţene de Pensii (CJP) Constanţa, majoritatea se străduiesc să trăiască din pensii care le acoperă cel mult necesarul pentru hrana zilnică şi medicamente. Totuşi, printre aceştia sînt constănţeni care se pot lăuda că fac parte din categoria “celor mai bogaţi pensionari”. Consideraţi pensionari de lux, mai ales că au lejer cel puţin 1.000 de euro în fiecare lună, mulţi dintre aceştia au lucrat în sistemul privat, în companii internaţionale sau au făcut carieră în armată. Potrivit purtătorului de cuvînt al CJP Constanţa, Gabriela Pălăniţă, în timp ce mulţi pensionari sînt nevoiţi să se descurce cu un venit ce depăşeşte cu puţin suma de 100 de lei, alţii primesc chiar şi de 35 de ori mai mult. “În sistemul public de pensii constănţean se pleacă de la venituri lunare de 121 de lei, pentru cei care au vechime incompletă, şi se ajunge la 4.083 de lei. Aceasta este cea mai mare pensie primită de un constănţean însă, deşi nu putem dezvălui identitatea beneficiarului din motive de confidenţialitate, vă pot spune doar că este un fost angajat din sistemul privat. În acest calcul nu intră şi agricultorii, ştiut fiind faptul că aceştia au avut întotdeauna pensii foarte mici”, a declarat Gabriela Pălăniţă. Reprezentantul CJP Constanţa susţine că venituri la fel de mari primesc şi foştii magistraţi care, pe lîngă pensia de stat mai primesc şi una de serviciu. Conform prevederilor legale în vigoare, la fiecare an în plus peste cei 25 de ani de activitate în cîmpul muncii, foştii salariaţi din magistratură mai beneficiază de încă un procent la pensia de serviciu.