Un premiu pentru Beyonce la gala MTV?

Cântăreaţa americană Beyonce, aflată în prezent într-un turneu mondial alături de soţul ei, Jay Z, va primi un premiu special şi va cânta la gala MTV Video Music Awards, care va avea loc pe 24 august, în California. Beyonce, care a primit opt nominalizări la MTV Video Music Awards 2014, va fi recompensată cu Michael Jackson Video Vanguard Award, una dintre distincţiile de top ale industriei muzicale. „În calitate de cântăreaţă, Beyonce a oferit unele dintre cele mai memorabile performanţe din istoria VMA”, se afirmă într-un comunicat emis de postul MTV. Artista americană, de 32 de ani, a fost nominalizată inclusiv la categoriile Cel mai bun videoclip şi Cea mai bună colaborare, pentru duetul ei cu Jay Z intitulat „Drunk In Love”. Beyonce va concura la categoria Videoclipul Anului, printre alţii, şi cu vedeta momentului Iggy Azalea. Cântăreţul R&B Usher şi grupul rock australian 5 Seconds of Summer vor urca şi ei pe scenă la această gală.

Galele Video Music Awards au început în 1984 şi au contribuit la promovarea postului de televiziune MTV, deţinut în prezent de grupul Viacom Inc., care a devenit un actor important în industria de divertisment. Cântăreaţa Miley Cyrus a şocat publicul la ediţia de anul trecut a galei, organizată la New York, iar evoluţia ei de pe scenă alături de Robin Thicke, cu care a interpretat piesa „Blurred Lines”, în care au abundat mişcările lascive şi mesajele cu tentă sexuală, a ţinut prima pagină a presei internaţionale. Gala MTV Video Music Awards 2014 va avea loc în complexul The Forum din oraşul Inglewood din California pe 24 august, începând cu ora locală 21.00.