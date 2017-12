Un profesor de la Academia Navală “Mircea cel Bătrîn” a creat un nou tip de submersibil

ROV Arrow este un nou tip de submersibil care a fost creat acum cîteva zile în laboratorul Academiei Navale Mircea cel Bătrîn. Nu are decît un metru lungime, iar diametrul nu depăşeşte 30 cm, însă se poate scufunda la adîncimi de peste 400 m, fiind folosit în cadrul unor misiuni militare de căutare şi distrugere a minelor. Cel care l-a creat pe Arrow este profesor în cadrul catedrei de Electrotehnică, Comunicaţii şi Armament Naval al Academiei Navale şi susţine că ideea i-a venit în timp ce le preda studenţilor diferite tipuri de armament subacvatic. “ROV–ul este un vehicul subacvatic telecomandat prin fir. El are montat un sonar şi o cameră de filmat. Astfel, toate imaginile din adîncuri sau din zonele în care un scafandru cu greu poate ajunge sînt trimise la nava ca militarii să ştie cu ce fel de pericole se confruntă sau ce măsuri trebuie să ia pentru ca misiunea pe care o îndeplinesc să fie dusă la sfîrşit cu succes ”, a declarat lt.cmdr. Ocatvian Tărăbuţă, inventatorul lui ROV Arrow. Lt.cmdr. Tărăbuţă susţine că primul astfel de submersibil a fost creat în anii ’70 de militarii francezi şi că există numeroase tipuri de ROV-uri în armata fiecărei ţări. “Şi noi avem unul la Centrul de Scafandri, dar diferenţa între acela şi cel pe care l-am construit eu este forma. Astfel, Arrow are o formă aerodinamică, deplasîndu-se cu o viteză extraordinar de mare. De asemenea, este o premieră pentru ţara noastră, deoarece au există numeroase încercări de a crea un submersibil, dar au eşuat din diferite motive. Am reuşit să depistez care este cel mai bun mod de a controla un ROV, deoarece aceasta este cea mai mare problemă în crearea unui submersibil. Din cauza curenţilor şi a valurilor, submersibilul trebuie să fie foarte stabil şi uşor de condus. După ani de studiu, am descoperit cum trebuie controlat şi Arrow nu întîmpină astfel de probleme. Îl voi breveta ca inovaţie, nu ca invenţie”, a declarat lt.cmdr. Tărăbuţă. Cel care l-a creat pe Arrow susţine că submersibilele sînt utile, deoarece pot fi folosite atît în misiuni de depistare şi distrugere a minelor cît şi în cele de siguranţă a portului. “Aşa cum există numeroase camere de luat vederi pe mal, la fel trebuie să existe şi un control subacvatic. Am primit deja o ofertă de la o firmă din port pentru a crea cîteva astfel de aparate. Pentru Arrow am lucrat cinci luni, dar am fost ajutat de colegii mei. Dacă ar fi să îl vînd în forma în care este, fără armament, suma ar fi cuprinsă între 5.000 şi 10.000 de euro”, a declarat lt.cmdr. Octavian Tărăbuţă. Inovaţia nu a fost încă brevetată, deoarece formalităţile durează mult, însă cel care a proiectat-o şi creat-o este decis să nu renunţe la fabricarea unor noi submersibile mai bune decît Arrow.