Un test de respirație poate salva vieți!

O echipă de oameni de știință britanici a realizat un test de respirație care a demonstrat o acuratețe de 85% în identificarea cancerelor de stomac și esofag, care afectează în jur de 16.000 de bărbați și femei în fiecare an, informează „The Telegraph“, citat de Agerpres. Atât cancerul de esofag, cât și cel de stomac sunt deseori diagnosticate târziu, ceea ce scade considerabil șansele de supraviețuire. Oamenii de știință speră că noul test de respirație va contribui la identificarea timpurie a acestor probleme grave de sănătate, fapt ce ar spori eficacitatea tratamentelor și salvarea vieților. În plus, se speră ca acesta să îi ajute pe medici să evite anumite investigații neplăcute, precum endoscopia, ce presupune inserarea pe gât, până în stomac, a unui endoscop flexibil. "În acest moment, singurul mod în care poate fi diagnosticat cancerul esofagian și/sau gastric este prin endoscopie. Această metodă este scumpă, invazivă și prezintă unele riscuri de complicații. Un test de respirație poate fi folosit ca examinare non-invazivă, în primă fază, pentru reducerea numărului inutil de endoscopii'', a declarat dr. Sheraz Markar, unul dintre oamenii de știință de la Imperial College din Londra care au dezvoltat acest test. ''Pe termen lung, acest lucru poate presupune diagnosticarea și tratarea de timpuriu și mai multe șanse de supraviețuire'', a completat acesta, potrivit sursei citate. Noul test măsoară parametrii a cinci substanțe din fiecare respirație. Acestea oferă indicii vitale și pot releva dacă cineva are cancer sau o leziune gastrică mai puțin gravă. Pentru realizarea noului studiu, au fost colectate date legate de respirație de la 335 de pacienți de la trei spitale din Londra, 163 fiind diagnosticați cu cancer esofagian sau de stomac, iar 172 neavând astfel de probleme de sănătate. Cele cinci substanțe ale căror niveluri au fost măsurate în fiecare respirație au fost acizii butiric, pentanoic și hexanoic, alături de butanal și decanal, menționează „The Mirror“. Rezultatele, prezentate la Congresul European de Cancer din Amsterdam, au demonstrat că testul a avut rezultate pozitive la identificarea acelor pacienți care aveau cancer și nu s-au înregistrat diagnostice false.

În următorii trei ani, cercetătorii intenționează să desfășoare teste de mai mare amploare pe pacienți care nu au fost diagnosticați cu cancer. De asemenea, echipa de oameni de știință lucrează la teste de respirație pentru depistarea și a altor tipuri de cancer, cum ar fi cel de vezică urinară sau de pancreas.