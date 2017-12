„Una e stâlpul, alta e docul din şantierul naval“

RECREDIBILIZARE Noul preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), constănţeanul Mihai Daraban, vrea să refacă credibilitatea instituţiei şi să o transforme într-un intermediar activ între autorităţi şi mediul de afaceri. „Ce-am găsit acolo... este treaba instituţiilor statului acum“, a spus ieri Daraban, făcând referire la scandalul care a dus la suspendarea şi arestarea fostului şef Mihail Vlasov. „Ce pot spune este că personalul CCIR este deprofesionalizat şi n-a mai avut activităţi specifice unei Camere de Comerţ. Spre exemplu, nu există oameni care să monitorizeze actele normative cu impact asupra mediului de afaceri, aşa că asta va fi o prioritate. Am vorbit şi cu premierul Victor Ponta şi am fost invitaţi în Coaliţia pentru Dezvoltarea României. Vrem să avem un cuvânt de spus“, a declarat Mihai Daraban, subliniind că CCIR va rămâne o instituţie apolitică. El a schimbat şi regulile de la Curtea de Arbitraj Comercial din cadrul Camerei, părţile având acum posibilitatea de a-şi alege singure arbitrul. În plus, puterea preşedintelui CCIR asupra întregului proces a fost diminuată, iar şefii Curţii au fost înlocuiţi.

HOPURI ÎN CALEA BUSINESSULUI Revenind la reprezentarea intereselor firmelor, Daraban a precizat că, în cel mai scurt timp, vor avea loc discuţii pentru revizuirea impozitului pe construcţii speciale: „Problema este că taxa pe stâlp nu se aplică diferenţiat. Una e un stâlp de înaltă tensiune, care are în spate un sediu cu funcţionari care trimit toată ziua facturi, şi alta este un reactor nuclear, un baraj sau un doc uscat din şantierul naval. O companie de electricitate bagă imediat taxa în factură şi îşi recuperează banii. O firmă din port construieşte însă o navă, într-un interval mai mare de timp, la un preţ stabilit la semnarea contractului, aşa că singura opţiune este să treacă noul impozit de 1,5% la pierderi“. Pe lângă fiscalitate, preşedintele CCIR apreciază că politica energetică rămâne un hop în calea businessului autohton: „Preţurile tot mai mari îngreunează producţia. Noi avem cam 30% industrie, în condiţiile în care ţările vestice dezvoltate au rămas cu 15 - 16%, externalizând cea mai mare parte a sectorului“. Alte priorităţi ale CCIR sunt revigorarea centrului expoziţional Romexpo, preluarea măcar a părţii de „front office“ de la Registrul Comerţului şi asimilarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, care a intrat într-un mare con de umbră, în ultimii ani. Mihai Daraban va rămâne şi preşedinte al Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură din Constanţa.