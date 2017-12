Ungurii visează cai verzi pe pereți

09:43:33 / 21 August 2014

unde esti tu Tepes Doamne?

Acesti cetateni romani de etnie maghiara nu sunt cei care s-au imbogatit de pe urma taierii padurilor noastre si au trimis lemnul mai ales spre patria care le-a dat a doua cetatenie ca sa ajunga mai repede in America in caz de necesitate juridica ? Tot politicienii romani sunt de vina ca accepta aceste aliante doar de dragul de a te face frate cu dracul pana treci puntea.Nu le convine locul unde s-au asezat acum 1014 ani ?N-au decat sa-si puna carnea uscata sub sa si sa plece mai spre vest.Poporul roman a fost ingaduitor cu toti cei care din diferite motive au ales sa ramana pe acest teritoriu blagoslovit de mama natura cu multe lucruri bune,a fost exploatat la maxim de toate marile imperii din jurul nostru si,mai nou,de casta politicienilor corupti si a mafiotilor care au ramificatii la toate nivelurile politice centrale si locale.Deja noi ne-am hotarat, ca sa salvam Romania copiilor nostri,sa prevenim caderea totala a economiei,agriculturii,comertului,ca sa combatem coruptia generalizata ne punem sub semnul electoral al PARASUTEI.Parasuta te poate duce de la agonie la extaz si in final la o tocana de PRAZ!Aceasta scurta interventie trebuie inteleasa ca un pamflet,apropo de ce se intampla pe scena politica romaneasca.In ce tara din lumea aceasta se inscriu la alegeri prezidentiale atatia candidati?Ca la final in turul doi sa-si uneasca fortele si sa-l dea jos pe cel care ar fi pe primul loc si dupa ce si-au aruncat tot felul de invective timp de o luna?Si ca sa incheiem in tema articolului de mai sus autoritatile din justitie nu cele puse politic, ar trebui sa se autosesizeze si sa faca cercetari.SUS,SUS, ROMANE SUS! OPINCA SUS!