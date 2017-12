Universitatea ”Ovidius”, trecut, prezent și viitor! Povestiri ale foștilor rectori

Învățământul universitar dobrogean a marcat vineri un moment important pentru evoluția sa din perioada postdecembristă. Cea mai mare instituție de învățământ superior de la malul mării, Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC), a aniversat 25 de ani de existență, timp în care a pregătit și trimis spre piața muncii generații întregi de tineri gata să dea piept cu cerințele angajatorilor. În cei 25 de ani de activitate, instituția de învățământ a crescut și s-a dezvoltat masiv, numărul cadrelor didactice, al studenților dar și baza materială fiind într-o continuă expansiune. În 7 martie 1990, institutul de subingineri care funcționa în Dobrogea a fost transformat prin decret guvernamental în universitate, după acel moment instituția suferind o serie de transformări, atât din punctul de vedere al bazei materiale, cât și al numărului de studenți. ”Am pornit cu 3.000 de studenți și cinci facultăți: medicina, biologia, științe, comerț și inginerie, care aveau o mulțime de secții. Concepția tinerilor față de universitate s-a schimbat de-a lungul timpului și acest lucru s-a văzut și în ceea ce privește numărul de studenți înscriși, dar a existat și o transformare internă, substanțială a corpului didactic”, a explicat fostul rector al UOC, prof. univ. dr. Victor Ciupină, cel care s-a aflat în echipa de conducere a instituției 21 de ani, ca prorector și apoi rector pentru două mandate.

CELE MAI MARI PRAGURI DIN VIAȚA UOC Cele mai importante momente ale evoluției celei mai mari instituții de învățământ superior sunt cele ce țin de dezvoltarea bazei materiale, cea mai arzătoare problemă cu care s-a confruntat UOC în primii ani de funcționare. ”La început, aceasta era marea nevoie: spații de învățat, spații pentru studenți, baza materială. Cursurile se desfășurau în sediul central, cel de pe b-dul Mamaia, și din fericire am avut sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, care ne-a pus la dispoziție clădirea din Piața Chiliei”, a povestit prof. Ciupină. Evoluția UOC a fost sprijinită de multe instituții care au înțeles cât de importantă este universitatea pentru Dobrogea, așa că un rol important în dezvoltarea învățământului, în special cel medical, a fost jucat de spitalele Județean și Municipal. Nu toate lucrurile au mers ca pe roate, însă, cu toate acestea, instituția a mers mai departe și a continuat să se dezvolte. ”Am avut multe momente grele până am reușit să construim această bază materială, indispensabilă pentru dezvoltarea unei universități. Sper ca lucrurile să se îndrepte în instituție și aceasta să își recapete prestigiul pe care îl avea în urmă cu 3 - 4 ani”, a explicat unul dintre profesorii care au pus bazele fondării universității și care au ocupat de-a lungul timpului funcția de rector al UOC, prof. univ. dr. Adrian Bavaru. Profesorul le-a transmis studenților și profesorilor din UOC să nu uite că universitatea a fost făcută cu mult efort de înaintașii lor, să aprecieze și să păstreze baza materială de care dispun pentru ca toate lucrurile să meargă bine de-acum încolo. ”Am avut prilejul și bucuria ca viața mea să se confunde în toți acești ani cu viața universității, am simțit în fiecare moment ce se întâmplă la UOC și declar astăzi că universitatea se îndreaptă spre un trend ascendent. Era normal ca în zona aceasta, a Dobrogei, atât de frumoasă și care unește atâtea etnii, să se dezvolte o universitate care va dăinui atât timp cât va dăinui civilizația pe aceste frumoase meleaguri”, a concluzionat prof. Ciupină.

Vineri, în Aula Magna a UOC, conducerea instituției a pregătit Gala festivă ”Vivat, Crescat, Floreat!”, la care au fost invitate personalități care au avut un rol important în dezvoltarea instituției de învățământ, reprezentanți ai Ministerului Educației, reprezentanți ai autorităților locale. Actualul rector al UOC, prof. univ. dr. Sorin Rugină, a spus că intenționează să crească prestigiul instituției pe care o conduce. ”UOC este și va fi o universitate foarte modernă, deschisă către Europa și către lume. Cu echipa pe care o avem, vom aborda într-un alt mod viziunea managerială în ceea ce privește procesul de educație și cercetare. Vivat, crescat, floreat Universitatea ”Ovidius” din Constanța!”, a declarat prof. dr. Rugină.

Realizări memorabile

De-a lungul anilor, universitatea a pregătit generații întregi de studenți care au reușit să se impună ca specialiști în domeniile lor și care poartă cu mândrie numele UOC. ”Avem realizări memorabile în ceea ce privește cercetarea științifică, în domenii precum fizica, chimia, matematica, dar și științele umanistice sau în domeniul ingineriei. UOC a dat studenți de mare valoare, care ocupă acum posturi importante în cercetarea științifică în țară și străinătate. Eram în Grecia la o conferință, acum 7 - 8 ani, și cineva din conducerea statului grec spunea că nu există spital în Grecia în care să nu lucreze măcar un medic care să fi absolvit la UOC”, a povestit prof. Ciupină.

Evenimente

La amplul eveniment au participat mai multe personalităţi marcante ale Constanţei şi României, printre care Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Adrian Bavaru şi Petre Roman. Tot cu ocazia aniversării a 25 de ani de funcționare a UOC, a fost inaugurat terenul de sport acoperit din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, unde studenții au pregătit mai multe demonstrații sportive de atletism, volei și fotbal. De asemenea, vineri seară, de la ora 18.30, a avut loc premiera piesei ”Cameristele”, de Jean Genet, spectacolul de absolvire al studenților anului III din cadrul programului Artele spectacolului (actorie) - Facultatea de Arte. Tot vineri, de la ora 19.00, a fost organizat un spectacol la Teatrul de Operă și Balet ”Oleg Danovski” în onoarea UOC.