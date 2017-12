UNTOLD - primul festival la care biletul se plătește donând sânge

România ocupă penultimul loc în Europa la numărul de donatori activi de sânge, potrivit Institutului Național de Transfuzie Sanguină (INTS). Doar 1,7% din populația țării donează sânge, iar cei mai mulți devin donatori doar atunci când trebuie să ajute o persoană apropiată lor, mai arată datele Institutului. Pentru a stimula donarea de sânge, UNTOLD Festival, în parteneriat cu INTS, lansează “Pay with blood”, o campanie națională. Astfel, în perioada 14 - 24 iulie, donatorii de sânge din centrele regionale și județene de transfuzii primesc reducere la abonamentele UNTOLD dacă intră pe www.untoldfestival.com și completează formularul de donator. Mai mult, între 17 și 19 iulie, toți cei care vor dona sânge la caravana mobilă din București, amplasată la intrarea Charles de Gaulle din parcul Herăstrău, sau între 20 și 21 iulie la Centrul de Transfuzie Sanguină din Cluj-Napoca vor primi pe loc bilete la festival. “Festivalul UNTOLD are loc la Cluj-Napoca, în inima Transilvaniei, un loc ce a făcut România faimoasă în întreaga lume pentru legendele cu Dracula. În contextul în care România se confruntă cu o lipsă acută de sânge în unitățile medicale, o campanie care se inspiră din aceste legende pentru a atrage atenția asupra unei probleme reale este mai mult decât binevenită. Prin campania “Pay with blood”, ne dorim să creștem gradul de conștientizare a acestei nevoi și contribuim la creșterea numărului de donatori în România”, spune Bogdan Buta, directorul general al UNTOLD Festival.

COLECTĂ MOBILĂ LA NEGRU VODĂ Reamintim că sâmbătă, 18 iulie, între orele 8.30 și 13.30, la Clubul Pensionarilor din Negru Vodă are loc o acțiune de donare de sânge. Sunt așteptate toate persoanele sănătoase din Negru Vodă, dar și din localitățile învecinate care doresc să îi ajute pe pacienții care au nevoie de tratament transfuzional. Acțiunea este organizată de Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța (CRTS), în colaborare cu Primăria Negru Vodă.