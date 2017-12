Unul dintre fiii lui Tom Hanks a avut probleme cu drogurile

Dublu laureat al premiilor Oscar, un actor apreciat deopotrivă de public și de criticii de film, un producător influent, Tom Hanks părea un bărbat ferit de problemele muritorilor de rând. În aparentă, însă. În realitate, ca orice părinte a avut porția sa de griji și de probleme. Fiul său, Chet, rezultat din mariajul cu actrița Rita Wilson, a căzut pradă tentației drogurilor și alcoolului de la vârstă fragedă ceea ce a făcut viața părinților săi un calvar. Chester Hanks, alintat Chet, a făcut publică lupta sa cu drogurile și alcool în speranța că experiența sa ar putea fi de ajutor și altor tineri. Pe contul său de Instagram, fiul lui Tom Hnaks a postat un mesaj emoționant despre problemele pe care le-a depășit, anunțând cu mândrie că a renunțat nu numai la droguri, ci și la alcool. „Mă lupt să pun capăt abuzului de droguri de la vârsta de 16 ani, însă abia când am împlinit 24 de ani am realizat că trebuie să cer ajutor specializat”, a scris Cet Hanks. „Cu 50 de zile de sobrietate, pot să spun cu sinceritate că sunt mai fericit ca niciodată. Sunt foarte recunoscător familiei mele și celor care țin la mine, inclusiv fanilor mei”, a mai scris tânărul de 24 de ani. „Grație programelor Alcoolici Anonimi și Dependenți de Droguri Anonimi am putut să pun capăt dependenței. Am învățat să îmi accept limitele și să îmi asum propria vină și să mă simt bine în pielea mea. Sunt doar un om. Dacă altcineva are aceeași luptă interioară, nu ezitați să cereți ajutor”, le-a mai scris Chet Hanks celor 16.000 de admiratori ai contului său de Instagram. Accesul de sinceritate al lui Chet Hanks a fost forțat de un tabloid american care va publica zilele acestea informații despre șederea sa într-un centru de dezintoxicare. „Am un anunț. Un tabloid va publica un articol despre mine și șederea mea la dezintoxicare pentru a scăpa de dependența de cocaină. Este adevărat, dar de 50 de zile nu am mai consumat nici alcool și nici droguri”, și-a început Chet Hanks mărturisirea. Chet este unul din cei patru copii pe care Tom Hanks i-a crescut. Din mariajul cu Rita Wilson au rezultat doi băieți, Chester - Chet de 24 de ani și Truman, de 18 ani. Totodată, din primul său mariaj cu Samantha Lewes, Tom Hanks mai are doi copii: Colin, de 37de ani și Elizabeth, de 32 de ani. Deocamdată, nici Tom Hanks și nici Rita Wilson nu au comentat în vreun fel mărturisirile fiului lor. Secretul dependenței fiului lor a fost destul de bine păstrat și nu au existat nici măcar zvonuri despre consumul de droguri de mare risc. Se știa însă despre Chet că era mai amator de marijuana. Precum fratele său vitreg Colin, Chet a vrut să fie actor, dar în ciuda influenței și celebrității părinților săi nu a reușit să se impună. Frustarea trebuie însă să fi fost destul de mare, mai ales că fratele mai mare a reușit acolo unde el a eșuat. Între timp, Chet pare să își descoperit aptitudini de rapper și a adoptat pseudonimul „Chet Haze”. Până acum însă versurile pieselor sale nu vorbesc decât despre alcool și marijuana. Cu siguranță, va găsi și alte subiecte de inspirație acum că a renunțat la ele.