16:45:43 / 19 Martie 2015

Inconstienta

Este tragic ce se intampla. Eu trec in fiecare dimineata pe trecerea aceea de pietoni si stau cate 10 minute ca nu opreste nimeni. Si mai trist este ca sunt maxim 500 metri intre calea ferata si sensul giratoriu, dar cu toate acestea in dreptul marcajului pietonal se ajunge la viteze de peste 90 km/h (In proportie de 90% din participantii la trafic) in conditiile in care legea spune sa incetinesti la 30 km/h (Sper sa nu gresesc). Cine sunt responsabili de marcajele acestea ar trebui sa ia in considerare si praguri din cauciuc pentru reducerea vitezei, deoarece peste tot este aceeasi problema, mai ales pe bulevardul Aurel Vlaicu unde mereu se intampla cate un accident. Acum toti trec cu 20-30 km/h sa vada o balta de sange, macar sa le intre in cap si sa vada care sunt consecintele daca nu respecta indicatoarele, sper ca soferul vinovat sa plateasca pentru tot cu varf si indesat, si sa nu mai conduca niciodata!