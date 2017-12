Update! Fostul ministru al Finanţelor Darius Vâlcov, audiat la DNA

Fostul ministru al Finanţelor Darius Vâlcov a venit la DNA, astăzi, pentru a fi audiat în dosarul în care este acuzat de trafic de influenţă, după ce ar fi intervenit, când era primar al oraşului Slatina, în atribuirea unor contracte către un om de afaceri, care i-ar fi promis 20% din sumele încasate. Darius Vâlcov a ajuns la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie în jurul orei 13.00 şi la intrare nu a făcut nicio declaraţie. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) i-au adus la cunoştinţă lui Darius Vâlcov, în 13 martie, că este suspectat de trafic de influenţă, faptă comisă în perioada în care a fost primar al municipiului Slatina. Vâlcov spunea, la ieşirea din sediul DNA, că este nevinovat şi că nu a luat mită pentru intervenţii în sprijinul unui om de afaceri. În acelaşi dosar, mai sunt urmăriţi penal primarul din Slatina, Minel Prina, în cazul căruia instanţa supremă a decis, sâmbătă seară, să fie plasat în arest la domiciliu, precum şi Lucian Petruț Sușală, director al SC Imobiliare Consloc SRL, firmă administrată de Primăria Slatina. În cazul acestuia, instanţa supremă a decis arestarea preventivă. Prina este suspectat de complicitate la infracțiunea de trafic de influență, în timp ce Sușală este urmărit penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la trafic de influență, evaziune fiscală şi spălare de bani. Anchetatorii au dispus, în acelaşi dosar, cercetarea sub control judiciar a lui Bogdan Petrică Timofte şi a lui Cristian Constantin Tomescu, ambii fiind suspectaţi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la infracțiunea de trafic de influență, evaziune fiscală şi spălare de bani.