Urda cu mărar, printre specialitățile Sărbătorii Recoltei

La Sărbătoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean se numără... proviziile pentru toamnă. Producătorii prezenți la târgul de toamnă au venit cu tot felul de specialități culinare gătite după rețete numai de ei știute. Chiar dacă vedetele toamnei sunt, de departe, conservele și borcanele de murături, dulcețuri și zacuscă, și lactatele se numără printre preferatele vizitatorilor, care aleg să își facă provizii de la târg. De altfel, producătorii de lactate au adus multe preparate speciale.

SPECIALITATE Producătorul Constantin Budilean a venit cu soția sa, Petruța, tocmai din comuna brașoveană Vama Buzăului, cu o mulțime de specialități din lactate. De departe, cel mai interesant produs al lor este urda sărată cu mărar. „Ideea mi-a venit în urmă cu doi ani. M-a inspirat un produs din comerț, realizat din brânză cu verdeață. Am zis că, dacă amestec urda cu mărar, poate iese ceva deosebit, care poate fi mâncat pe pâine. Folosim procedee și ingrediente pe care nu le putem divulga”, a spus Petruța Budilean, cea care se ocupă de această specialitate. Urda cu mărar produsă de familia Budilean se vinde mai bine ca pâinea caldă în rândul dobrogenilor. „De patru ani, de când participăm la târgul recoltei, niciodată nu am plecat cu produsele în traistă. Iar urda cu mărar se vinde cel mai bine”, a afirmat Petruța Budilean. Urda cu mărar nu costă prea mult. Pentru un kilogram, trebuie să scoateți din buzunar 20 de lei. Un kilogram de urdă simplă este 16 lei. Familia Budilean produce și alte specialități la prețuri rezonabile. De exemplu, un kilogram de brânză de burduf făcută la stână costă 30 de lei, iar un kilogram de unt de casă are prețul de 35 de lei. Pentru mai multe produse și oferte, puteți vizita standul familiei Budilean, deschis în piața agroalimentară amenajată pe platoul de lângă Pavilionul Expozițional.

TÂRG Sărbătoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean se desfășoară, până în 4 octombrie, la Pavilionul Expozițional, între orele 9.00 și 19.00. Cei care vor să ajungă la eveniment pot apela cu încredere la mijloacele de transport în comun. În perioada 25 septembrie - 6 octombrie, RATC Constanţa prelungeşte traseele liniilor 5 - 40 şi 102P. Autobuzele vor opri în staţia special amenajată din faţa Pavilionului Expoziţional, pe sensul dinspre Mamaia spre Centru, între orele 9.00 și 20.00.

