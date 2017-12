Van Nistelrooy nu revine în naţionala Olandei

Atacantul Ruud van Nistelrooy, legitimat la Real Madrid, a declarat că nu va reveni în naţionala Olandei, în ciuda discuţiei pe care a avut-o de curând cu selecţionerul Marco van Basten, informează publicaţia “Voetbal International”. “Este dezamăgitor. Întotdeauna mi-a făcut plăcere să joc pentru reprezentativa Olandei şi mi-ar fi plăcut să o fac în continuare. Nu am cerut asigurări pentru a fi inclus în echipă, dar mi-ar fi plăcut să am sentimentul că voi putea să lupt pentru acel loc. Nu am recepţionat acest sentiment. Acestea ar fi pentru mine condiţiile care lipsesc pentru a obţine performanţă. Nimeni nu câştigă nimic cu frustrări. De aceea este o decizie pe care am luat-o cu inima grea, dar este una corectă”, a spus Van Nistelrooy. Van Basten îşi exprimase încrederea că Ruud van Nistelrooy va reveni la sentimente mai bune faţă de el după discuţia avută vineri. Atacantul olandez a renunţat la naţionala batavă după CM 2006, din cauza unui conflict cu selecţionerul. Van Nistelrooy l-a refuzat ulterior pe Van Basten, cînd acesta a avut nevoie de el înaintea partidei cu Albania, din 11 octombrie. Astfel, Ruud van Nistelroy nu va evolua împotriva României. Echipele Olandei şi României, care fac parte din Grupa G a preliminariilor EURO 2008, se vor întîlni pe 24 martie, la Rotterdam, pe Stadionul “De Kuip”, în primul meci oficial al “tricolorilor” din acest an.