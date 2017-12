Vanessa Redgrave şi Keira Knightley în deschiderea Festivalului de Film de la Veneţia

Pelicula “Atonement”, regizată de Joe Wright, cu Vanessa Redgrave şi Keira Knightley, va deschide, pe 29 august, cea de-a 64-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia, iar în program se regăsesc şi filme de Woody Allen, Ken Loach, Peter Greenaway sau Nikita Mihalkov.

În competiţia festivalului de la Veneţia, cel mai vechi eveniment de gen şi unul dintre cele mai importante, alături de Cannes sau Berlin, participă 22 de filme, printre care şi “Atonement”, dar şi pelicula lui Brian DePalma “Redacted” sau “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”, cu Brad Pitt şi Sam Shepard. Tot în competiţie rulează şi “Nightwatching” de Peter Greenaway, “I’m not There”, de Todd Haynes, cu Richard Gere, Cate Blanchett, Heath Ledger, Julianne Moore şi Christian Bale, “It’s a Free World”, de Ken Loach sau filmul “12”, de Nikita Mihalkov. Un film de Woody Allen, “Cassandra's Dream”, va fi proiectat în afara competiţiei, la fel ca şi pelicula lui Manoel de Oliveira, “Cristovăo Colombo - O enigma”. În acest an, festivalul va avea o secţiune specială dedicată peliculelor din genul “spaghetti western”. Secţiunea va fi coordonată de Quentin Tarantino şi va cuprinde peste 30 de pelicule, printre care cele ale lui Sergio Leone, considerat cel mai cunoscut dintre regizorii filmelor de gen, pelicule cu buget mic, minimaliste, în care personajele centrale sînt cowboy şi au fost realizate în special de studiourile din Italia, în anii '60, '70.

Anul acesta, festivalul se va concentra pe cineaştii viitorului, dar şi asupra istoriei cinematografiei. Cel de-al 75-lea Leu de Aur aniversar va fi oferit lui Bernardo Bertolucci, iar Leul de Aur pentru întreaga carieră va ajunge la Tim Burton.