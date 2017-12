Vanghelie a dat explicații la DNA

Subiectul scandalului din diaspora, de la alegerile prezidențiale din noiembrie, este departe de a fi încheiat. La o lună de când mii de români din străinătate nu au putut vota din cauza secțiilor de votare insuficiente, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a preluat dosarul de la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție (PICCJ), pentru a stabili cine se face vinovat de acest inconvenient. După ce au căzut capete în Guvern, fiind demiși foștii miniștri de Externe Titus Corlățean și, ulterior, Teodor Meleșcanu, anchetele continuă. Dosarul privind problemele din diaspora este constituit prin conexarea a şase dosare penale care au vizat plângeri legate de modul de desfăşurare a scrutinului. Faptele sesizate în plângeri sunt abuzul în serviciu, neglijenţa în serviciu şi împiedicarea exercitării drepturilor electorale.

DECLARAȚII

La audierile de vineri a fost chemat și primarul Sectorului 5 al Capitalei, Marian Vanghelie, în calitate de martor, după ce el a ieșit în față cu acuzații față de conducerea partidului din care a fost exclus - PSD. El a solicitat DNA să verifice stenogramele convorbirilor din ultimele șase luni dintre Victor Ponta, Liviu Dragnea, Titus Corlățean și strategul de campanie al PSD, Bogdan Teodorescu, despre votul în diaspora. „O să vedeți ce discutau ei despre cum să nu se facă secții de vot în străinătate”, a spus Vanghelie la un post de televiziune. La ieșirea de la DNA, Vanghelie a spus că în fața anchetatorilor a reiterat declarațiile date anterior presei. ”Nu m-am delimitat nicio secundă de la ceea ce am spus şi public. Nu am făcut nimic altceva decât să explic declaraţia mea, cu argumente bazate pe logică”, a afirmat Vanghelie. Întrebat dacă are și dovezi pentru susținerea acuzelor sale, edilul a spus că nu are hârtii sau alte documente pe care să le aducă procurorilor, pentru că el nu lucrează în Ministerul Afacerilor Externe sau la vreo altă instituţie.