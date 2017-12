Vedete victime ale piraţilor cibernetici

Ancheta în primul scandal de piraterie care a vizat o serie de celebrităţi din SUA este în plină desfăşurare, ceea ce pare să nu îi sperie pe hackeri, care continuă să facă victime. Angelina Jolie, Robert De Niro şi Lady Gaga, dar şi şi sportivii Dennis Rodman şi Michael Vick fac parte dintr-un nou grup de vedete ale căror conturi bancare şi informaţii personale au fost accesate de piraţii cibernetici. Agenţii FBI au lansat, în luna martie, o anchetă cu scopul de a-i identifica pe acei piraţi cibernetici care au publicat online o serie de detalii, informaţii bancare şi personale aparţinând unor vedete de la Hollywood, precum Beyonce, Jay-Z, Paris Hilton şi Kim Kardashian, dar şi Prima Doamnă Michelle Obama, fostul secretar de Stat Hillary Clinton sau însuşi directorul CIA, Robert Mueller. Şi de această dată au fost dezvăluite numerele de securitate socială şi seriile cardurilor bancare. Site-ul pe care informaţiile confidenţiale despre acele staruri au apărut pentru prima dată în luna martie a fost deja închis, dar, potrivit presei americane, se pare că acesta a redevenit funcţional şi are acum o nouă extensie a domeniului.

LIDER LA PIRATERIE Mediul online se doveşte deocamdată păgubos pentru lumea filmului. Primul episod din cel de-al treilea sezon al serialului “Game of Thrones / Urzeala tronurilor”, produs de postul HBO, a devenit cel mai piratat din toate timpurile. Potrivit reprezentanţilor site-ului de partajare de fişiere online TorrentFreak, primul episod din cel de-al treilea sezon al serialului, difuzat în premieră de postul HBO pe 31 martie, în SUA, a fost descărcat şi partajat pe BitTorrents de un milion de ori într-un interval de mai puţin de 24 de ore. În acelaşi interval au existat nu mai puţin de 160.000 de partajări simultane ale episodului. Precedentul record era deţinut de primul episod din sezonul al treilea al serialului “Heroes”, care generase 144.664 de partajări simultane în 2008. Motivele care ar putea explica un nivel atât de ridicat al pirateriei constau în faptul că acest episod a fost difuzat în celelalte ţări la 24 de ore după premiera din SUA şi în faptul că acest show TV poate fi vizionat doar pe postul HBO, care este unul cu plată. “Game of Thrones / Urzeala tronurilor” a fost, totodată, cel mai piratat serial de televiziune pe internet în 2012. Un episod al show-ului a generat 4.280.000 de descărcări ilegale de pe internet, depăşind cu puţin numărul telespectatorilor americani care au urmărit serialul la televiziune.

PARTAJARE LEGALĂ Producţiile consultate online pot însă aduce profituri frumoase. Warner Bros a sesizat această opotunitate şi a lansat un serviciu de video-streaming pe care vor putea fi vizionate filme şi seriale din arhivele sale, produse începând cu anul 1920. Acest serviciu este disponibil deocamdată doar în SUA, în baza unui abonament de 9,99 dolari pe lună. Cei interesaţi vor putea testa gratuit acest serviciu, pentru o perioadă de două săptămâni. Warner Bros. intră astfel pe piaţa serviciilor de difuzare online a conţinuturilor, sector dominat de Netflix.

Titlurile disponibile pe noul serviciu lansat de Warner Bros. nu vizează producţiile pentru care compania are înţelegeri de distribuţie cu portaluri celebre de difuzare a conţinuturilor, ca Netflix, Redbox Instant by Verizon şi Amazon.com Inc. Printre programele care vor putea fi vizionate pe noul serviciu al Warner Bros se numără filmul “Bonnie Scotland / Stan şi Bran scoţieni”, o producţie din 1935, cu Oliver Hardy şi Stan Laurel, “Bad Day at Black Rock / O zi grea la Black Rock”, o peliculă din 1955, cu Spencer Tracy în distribuţie şi “Adventures of Superman / Aventurile lui Superman”, un serial de televiziune din anii ’50. Warner Bros face parte din consorţiul Time Warner Inc., care deţine şi televiziunile CNN şi HBO.