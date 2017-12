Veşti bune pentru Momcilo Vukotici

Săptămîna trecută, după disputa cu Gloria Bistriţa, lotul Farului părea să fi venit dintr-un război, mai mulţi jucători anunţînd că sînt accidentaţi serios şi nu vor mai juca în acest sezon. Între timp, în doar cîteva zile, situaţia s-a schimbat radical, singurul absent cert pentru meciul de sîmbătă cu Oţelul Galaţi fiind Cristian Şchiopu. Fundaşul central al constănţenilor a suferit o ruptură musculară la inghinalii piciorului drept şi a intrat deja în vacanţă. “Ceilalţi jucători vor fi apţi pentru sîmbătă“, a declarat antrenorul secund Lucian Marinof.

Diagnosticat iniţial cu o fisură la degetul mare al piciorului drept, Claudiu Voiculeţ nu s-a prezentat la lotul naţional de tineret al României, pentru meciul amical cu Turcia, disputat la finalul săptămînii trecute la Bucureşti. Previziunile doctorilor nu s-au confirmat şi mijlocaşul Farului a petrecut o mică vacanţă acasă, la Tîrgovişte. “Mi se umflase rău degetul, se învineţise şi mi s-a spus că am fisură. Nu a fost aşa şi de miercuri am început deja alergările uşoare. Voi face un nou examen medical, dar sper să pot juca în meciul cu gălăţenii“, a spus Voiculeţ. Şi Bogdan Apostu s-a refăcut surprinzător, după ce săptămîna trecută a fost internat în spital din cauza unei puternice amigdalite. Atacantul a revenit ieri la Constanţa, pregătindu-se alături de coechipierii săi. Tot de ieri a reluat antrenamentele la intensitate normală fundaşul Răzvan Farmache, absent la ultimul meci de campionat din cauza unor probleme musculare. Constănţenii s-au antrenat sub comanda lui Momcilo Vukotici, întors din Serbia, după o vacanţă de o săptămînă. Pînă la finalul sezonului, tehnicianul sîrb a decis să facă un singur antrenament pe zi, pentru a-şi menaja jucătorii.

“Rechinii“ visează la Palermo

Deşi nu s-au calificat încă în Cupa UEFA Intertoto, jucătorii Farului trag cu urechea la eventualele adversare din competiţia europeană. Pentru a-şi asigura accederea în cea de-a treia întrecere continentală fără să mai aştepte jocul rezultatelor, elevii lui Vukotici au nevoie de un succes în faţa Oţelului, în meciul programat sîmbătă, de la ora 17.00, pe stadionul "Farul", în penultima etapă a Diviziei A. În acest caz, “rechinii“ vor întîlni în primul tur din Intertoto echipa macedoneană Pobeda Prilep, formaţie care a eliminat pe U.Craiova din Cupa UEFA în urmă cu cîţiva ani. Dacă Bulgaria nu şi-a desemnat încă reprezentanta pentru această competiţie, constănţenii ar putea avea parte de o “dublă“ de foc în turul al treilea. O eventuală calificare în această fază a competiţiei i-ar aduce Farului o întîlnire cu gruparea italiană Palermo, echipă la care evolează şi internaţionalul român Paul Codrea, clasată pe poziţia a opta în sezonul trecut din Serie A.