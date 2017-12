Victorie la scor pentru HC Farul la Vicov

După un început de campionat mai timid, HC Farul Constanța a devenit una dintre echipele de frunte ale Seriei A din Divizia A la handbal masculin și a încheiat turul sezonului regulat pe locul 4, după ce a obținut, duminică, o nouă victorie, scor 40-24, în fieful celor de la CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina, în etapa a 13-a. Echipa pregătită de Eden Hairi a dominat jocul cu autoritate, chiar dacă tehnicianul grupării de pe litoral nu i-a putut utiliza pe „stranierii” Bozidar Lekovic și Vladimir Stankovic, nevoiți să plece în Muntenegru, pentru a-și reînnoi viza de ședere în România. Constănțenii și-au asigurat victoria încă de la pauză, când aveau un avantaj confortabil, 23-14. „A fost un meci la discreția noastră, în care apărarea a mers foarte bine încă din start. De altfel, după doar zece minute, scorul era 6-1 în favoarea noastră. Asta pentru că am și luat meciul foarte în serios, pentru că știam condițiile din sală. Pentru că nu exista căldură, ne-am echipat încă din autocar, când gazdele abia se strângeau și nici măcar nu deschiseseră sala. Am vrut să tranșăm repede soarta punctelor și am reușit. În plus, ne doream să învingem la cel puțin treisprezece goluri diferență, pentru a urca pe locul 4 în clasament”, a spus antrenorul Eden Hairi.

Pentru HC Farul au marcat: C. Ion 7 goluri, Loghin 5g, Tudorancea 5g, Cristolovean 4g, Savu 4g, Stoian 3g, Militaru 3g, Pană 3g, Dușa 2g, Cârchea 2g, Amaximoaie 1g și Marcu 1g.

Meciurile CSU Suceava - Poli Unistil Iași 37-19 și Știința Municipal Bacău - HC Buzău 30-15 s-au disputat joi, iar întâlnirea HC Dobrogea Sud Constanța - CSM București II 35-25 s-a desfășurat sâmbătă. Partida ACS Atletico Alexandria - CSU Târgoviște a fost amânată, iar întâlnirea LPS Piatra Neamț - GSIP Moreni nu a mai avut loc, oaspeții anunțând că nu pot face deplasarea din cauza problemelor financiare.

Clasament Seria A: 1. HC DOBROGEA SUD CONSTANȚA 33 de puncte din 11 jocuri (golaveraj: 459-268); 2. CSU Suceava 31p/12j (408-233); 3. Știința Municipal Bacău 28p/11j (366-223); 4. HC FARUL CONSTANȚA 24p/12j (358-310); 5. HC Buzău 24p/12j (348-303); 6. Poli Unistil Iași 21p/12j (334-225); 7. ACS Atletico Alexandria 15p/11j (313-326); 8. CSM II București 9p/12j (286-310); 9. CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina 9p/11j (203-304); 10. LPS Piatra Neamț 9p/11j (226-355); 11. CSU Târgoviște 6p/8j (204-304); 12. GSIP Moreni 0p/11j (261-444); 13. Cimentul Bicaz -4p/11j (167-282). Echipa ACS HD Teleorman Alexandria a fost exclusă din campionat după ce nu s-a prezentat la meciuri din cauza problemelor financiare.

