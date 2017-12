Victorii constănțene în Cupa României la fotbal

Miercuri a avut loc primul tur al fazei naționale din Cupa României la fotbal, ediția 2016-2017, fază a competiției în care au fost implicate și două formații din județul Constanța. Ambele au părăsit învingătoare terenul de joc și au obținut calificarea pentru turul următor, cel din 24 august. N-ar fi exclus ca echipele constănțene să se întâlnească între ele în turul al doilea al fazei naționale, pentru că împerecherile se fac de către FRF pe criteriu geografic.

FC Viitorul II a jucat în deplasare cu o nou-promovată în Liga a 3-a, Sportul Chiscani (județul Brăila), de care a dispus cu 6-2 (4-0), prin golurile înscrise de Cr. Ene (minutul 2), Stoica (20), Cicâldău (26), Cruceru (27-penalty), Vl. Rusu (86) și Panait (90). După cum se poate vedea și din evoluția scorului, Viitorul nu a avut probleme în obținerea calificării, care fusese tranșată încă de la pauză! „A fost un meci la discreția noastră, un meci în care ne-am creat foarte multe ocazii de gol. Echipa gazdă a jucat și ea ofensiv, a avut ocazii, dar nu s-a pus niciodată problema să pierdem. Am făcut un meci foarte bun pe atac, dar cu ceva probleme în defensivă, pentru că am primit două goluri, dintre care unul din penalty”, a declarat antrenorul principal Cristian Cămui. Au evoluat pentru Viitorul II: Căbuz - A. Rusu, Băluță, Piciu, Mitache (60 Panait) - Bg. Vasile, Neniță, Cicâldău - Stoica, Cr. Ene (46 Vl. Rusu), Cruceru (71 Mățan).

Până la startul noului sezon din Liga a 3-a la fotbal, prevăzut pentru 26-27 august 2016, FC Viitorul II va mai susține două jocuri de verificare, la Ovidiu, cu Axiopolis Cernavodă (13 august), și la Slobozia, cu Unirea (17 august).

Merge mai departe în competiție și câștigătoarea fazei pe județul Constanța a Cupei României, Victoria Mihai Viteazu, formație din Liga a IV-a care a depășit-o cu 2-1 pe Pescărușul Sarichioi (județul Tulcea). Golurile partidei de pe stadionul Comunal din Mihai Viteazu au fost marcate de Chelbosu (22) și Jalbă (75-penalty), pentru gazde, respectiv Șt. Ciobanu (89). Au evoluat pentru Victoria (antrenor Cătălin Agafiței): Borzea - I. Stoian, Judeanu, Oprea, Șt. Olar - Chelbosu, Jalbă, Crecan, Bardu - Ivanov, Corbu (au mai intrat Rînjă, Bogleș, Grameni). „Partida a fost controlată de noi, cu excepția ultimelor zece minute. Chiar dacă echipa oaspete a avut o bară în prelungiri, cred că problema calificării nu s-a pus vreodată. În total, am ratat 6-7 ocazii uriașe, am avut și o bară, iar fizic am fost net superiori”, a declarat Cătălin Agafiței.

Pescărușul Sarichioi a terminat pe locul 2 ediția trecută din Liga a IV-a tulceană și îi are în lot, printre alții, pe Șt. Ciobanu, Horovei, Coconașu, Geomadin și Nanu, însă ultimul nu a jucat miercuri. La Victoria nu au putut evolua doi jucători de bază, Mușat și V. Gheorghe, care nu s-au putut învoi de la serviciu!

