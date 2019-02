Viitorul a transferat un fotbalist olandez

FC Viitorul a anunţat pe site-ul oficial transferul jucătorului olandez Bas Kuipers, care a semnat un contract valabil pentru doi ani și jumătate cu formația constănțeană. În vârstă de 24 de ani şi 1,80 metri înălţime, Bas Kuipers evoluează pe postul de fundaș stânga și ultima oară a fost legitimat la echipa olandeză Ado Den Haag. Ben Kuipers a fost format și crescut de Ajax Amsterdam şi a evoluat și pentru naționalele Under 17, Under 20 și Under 21 ale Olandei.

„FC Viitorul îi urează bun venit și cât mai multe realizări în tricoul negru-albastru”, este mesajul clubului constănţean adresat noului component al trupei lui Gheorghe Hagi.