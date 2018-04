Viitorul abordează cu încredere partida cu CFR

Duminică seară, de la ora 20.45, pe terenul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, FC Viitorul va întâlni pe CFR Cluj, în etapa a 5-a din play-off-ul Ligii 1 la fotbal, ultima a turului. Dacă Viitorul se află în cursa pentru locul al treilea în play-off, CFR este în urmărirea liderului FCSB, astfel că misiunea jucătorilor antrenați de Gheorghe Hagi se anunță una dificilă. Dar tinerii jucători constănțeni sunt deciși să facă un meci foarte bun, iar la final să obțină un rezultat pozitiv, pentru a continua seria pozitivă din play-off: 0-0 cu CS Universitatea Craiova, 2-0 cu Astra Giurgiu și 2-0 cu CSM Poli Iași. În turul sezonului regulat, Viitorul a câștigat pe teren propriu întâlnirea cu CFR, scor 1-0.

„Trebuie să tratăm cu maximă seriozitate meciul şi sper să obţinem cele trei puncte, mai ales că vom avea şi publicul de partea noastră. Clujul este o echipă foarte bună, care cred că se va bate pentru titlu până în ultima etapă. Noi suntem o echipă foarte, foarte tânără, omogenă, cu un joc colectiv foarte bune, pentru că suntem mulţi jucători de la Academie. Eu îmi doresc să marchez în fiecare meci, dar mai întâi mă gândesc să îmi ajut echipa”, a declarat Alexandru Cicâldău.

„Echipa a crescut foarte mult în ultimele două jocuri şi arată din ce în ce mai bine. Încerc să-i ajut pe copii şi vreau să las Viitorul pe un loc cât mai bun şi să-mi fac datoria până la capăt”, a spus internaţionalul Cristian Ganea.

VIITORUL - CFR, UN MECI IMPORTANT DOAR PENTRU UNII

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a fost dezamăgit de faptul că nu s-a prea discutat despre partida Viitorul - CFR, un meci important pentru lupta din partea superioară a clasamenului, în care evoluează campioana en titre, pentru presa centrală existând doar Steaua: „Există numai Steaua. Noi suntem doar participanţi. Dar Viitorul este campioana României. Folosesc jucători de 18, 19, 20 şi 21 de ani. La noi, cine are 24 de ani este bătrân. Zero s-a discutat despre meciul nostru cu CFR”.

Revenind la întâlnirea de duminică, Gică Hagi aşteaptă ca Viitorul să obţină rezultate pozitive în următoarele trei partide, primul examen fiind în jocul cu CFR.

„Suntem într-o perioadă foarte bună, în care am reuşit să câştigăm două meciuri în deplasare. Ne aşteaptă trei meciuri, cu CFR, Steaua şi Craiova, importante, dificile, grele din toate punctele de vedere. Sunt provocatoare, încercăm să facem meciuri extraordinare şi să câştigăm. CFR-ul este o echipă puternică, foarte agresivă. Un meci foarte interesant, foarte frumos, în care se va vedea şi calitatea jucătorului. Avem două victorii în ultimele partide de pe teren propriu cu CFR şi sper să vină şi a treia. Trebuie să jucăm un fotbal inteligent, să avem această capacitate”, a declarat Gică Hagi.

Celelalte partide din play-off se vor disputa astfel - sâmbătă, ora 20.45: CS Universitatea Craiova - CSM Poli Iași; luni, ora 20.45: Astra Giurgiu - FCSB.

Clasament play-off: 1. FCSB 38p (golaveraj: 6-2), 2. CFR 36p (4-3), 3. CS U. Craiova 31p (1-2), 4. FC VIITORUL 29p (5-2), 5. Astra 23p (1-4), 6. CSM Poli 20p (1-5).

Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League.

VICTORII PENTRU DINAMO ŞI SEPSI, ÎN PLAY-OUT

În primele două meciuri din play-out s-au înregistrat următoarele rezultate - vineri: FC Voluntari - Dinamo București 2-4 (Voicu 76, Balaur 84 / D. Popa 22, 46, Mahlangu 32, Katsikas 39); sâmbătă: Sepsi Sf. Gheorghe - Gaz Metan Mediaș 2-1 (Hadnagy 69, Simonovski 90+2 / Rondon 30).

Programul celorlalte două jocuri din play-out - duminică, ora 13.00: Concordia Chiajna - Juventus București; luni, ora 18.00: ACS Poli Timișoara - FC Botoșani.

Clasament play-out: 7. Dinamo 32p (12-5), 8. Botoșani 25p (1-1), 9. Sepsi 19p (9-6), 10. Voluntari 18p (6-9), 11. Timișoara 16p (3-5), 12. Chiajna 16p (3-6), 13. Mediaș 15p (6-8), 14. Juventus 13p (3-3). Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu locul 3 din Liga a 2-a.

Echipele de pe locurile 13 şi 14 din play-out vor retrograda. Toate partidele vor fi transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV sau Look Plus.

