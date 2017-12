Viitorul, între Voluntari și Timișoara

Cu patru puncte acumulate în clasament după primele cinci etape, FC Viitorul, campioana en titre, ocupă poziția a zecea în clasament, iar în etapa viitoare va juca vineri seară, de la ora 21.00, la Timișoara, cu ACS Poli, formație care are șase puncte și se află pe locul 7. Pentru întâlnirea de vineri, Gică Hagi va putea conta și pe serviciile atacantului George Țucudean, care a revenit miercuri la antrenamente, după ce a anunțat că nu poate juca în partida cu FC Voluntari. Meciul disputat marți seară la Ovidiu și încheiat la egalitate, scor 0-0, a fost unul la finalul căruia managerul tehnic al echipei constănțene, Gheorghe Hagi, s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi: „Mă bucur că echipa a reacționat bine, am dominat meciul, ne-am creat ocazii, am jucat fotbal. Din păcate, nu mai vedem poarta. Va fi un an greu. O să încercăm să rezistăm”. Și antrenorul echipei din Voluntari, Claudiu Niculescu, a recunoscut faptul că s-a temut de întâlnirea cu Viitorul, cerându-le jucătorilor să nu le ofere adversarilor spații pentru a-și dezvolta acțiunile de atac: „Având în vedere că am jucat pe terenul campioanei, rezultatul este unul foarte bun. Dar nu m-a mulțumit jocul. Dacă pe faza defensivă a fost bine, nu pot spune același lucru pentru faza ofensivă. Dar totul e bine când se termină cu bine”.

Marţi s-a disputat și meciul FC Botoșani - ACS Poli Timișoara, scor 1-0 (L. Fulop 29).

Programul celorlalte partide din etapa a 5-a - miercuri, ora 17.00: Astra Giurgiu - Concordia Chiajna, ora 19.15: Juventus București - CS Universitatea Craiova, ora 21.45: FCSB - CSM Poli Iași; joi, ora 18.30: Gaz Metan Mediaș - Sepsi Sf. Gheorghe, ora 21.00: CFR Cluj - Dinamo București. Întâlnirile vor fi transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Botoșani 13p (golaveraj: 11-3), 2. CFR Cluj 10p (8-1), 3. FCSB 10p (6-3), 4. Dinamo București 9p (7-2), 5. Astra Giurgiu 7p (6-4), 6. CS U. Craiova 6p (5-3), 7. ACS Poli Timişoara 6p (3-6), 8. Sepsi Sf. Gheorghe 6p (4-7), 9. FC Voluntari 5p (5-6), 10. FC Viitorul 4p (3-4), 11. CSM Poli Iași 4p (1-4), 12. Concordia Chiajna 1p (2-5), 13. Juventus București 1p (2-7), 14. Gaz Metan Mediaș 1p (1-9).

