Viitorul lui Hagi este noul lider al Ligii 1

După o serie de patru victorii consecutive, FC Viitorul a urcat pe prima poziţie a clasamentului Ligii 1, cu două puncte avans faţă de următoarele clasate, Gaz Metan Mediaş şi FC Steaua Bucureşti. Constănţenii s-au impus luni seara în fieful celor de la Concordia Chiajna, scor 2-1 (Benzar 12, Purece 70 / M. Cristescu 85), în etapa a 20-a, la capătul unui meci spectaculos. Echipa pregătită de Gheorghe Hagi şi-a creat o primă ocazie mare de a marca încă din min. 3, când şuturile trimise de A. Chiţu şi Dr. Nedelcu au fost blocate de Bălgrădean. Gazdele au răspuns prin Bucurică, dar Buzbuchi a parat mingea trimisă la colţul scurt. Deschiderea scorului s-a produs în min. 12, când Romario Benzar a executat perfect o lovitură liberă de la 17 metri, direct în vinclu. FC Viitorul putea să-şi mărească avantajul în min. 28, însă A. Chiţu, scăpat singur, a preferat să-i paseze lui Nimely în faţa porţii, iar golul înscris de atacantul liberian a fost anulat corect din cauza unei poziţii de ofsaid.

EMOŢII PE FINAL

Repriza secundă a început cu asaltul gazdelor, dar Buzbuchi s-a plasat excelent la “scăriţa” lui Răducanu. În min. 54, meciul s-a întrerupt timp de aproape un minut, după ce nocturna de pe unul dintre stâlpi a cedat, dar centralul Iulian Călin a decis ca partida să continue aşa, iar defecţiunea s-a remediat pe parcurs. Două minute mai târziu, Concordia a fost la un pas de egalare, dar mingea trimisă de Răducanu a nimerit transversala. La prima ocazie importantă de după pauză, gruparea de pe litoral a reuşit să-şi mărească diferenţa de pe tabela de marcaj prin Purece, care a finalizat cu un şut plasat, după ce Bălgrădean a respins în faţă mingea trimisă de Cr. Ganea. Constănţenii s-au crezut însă deja învingători şi s-au relaxat, iar gazdele au dominat cu autoritate ultimele zece minute ale întâlnirii. Mai întâi, Răducanu a trimis cu capul pe lângă poarta goală, după o ieşire eronată a lui Buzbuchi la o lovitură de colţ. Apoi, portarul oaspeţilor a intervenit senzaţional la şutul lui R. Costin de la 20 de metri şi l-a blocat pe M. Cristescu, scăpat singur. Inevitabilul s-a produs însă în min. 85, când acelaşi M. Cristescu a redus din handicap cu un şut din interiorul careului. Mai mult, cu două minute înainte de ultimul fluier, Cr. Ciobanu a avut şansa egalării, dar Buzbuchi s-a opus şi a păstrat cele trei puncte în tabăraViitorului.

“TITLUL AR FI O MINUNE!”

La final, Gică Hagi şi-a felicitat jucătorii, dar a declarat că ar fi o minune dacă formaţia sa va lua titlul de campioană. “Mă bucur că suntem într-o perioadă extraordinară şi demonstrăm că suntem buni. A fost un meci deschis, în care am avut şi şansă, pentru că Chiajna şi-a creat ocazii în repriza secundă. Am căpătat experienţă, am arătat că suntem o echipă disciplinată, care-şi respectă conceptul de joc. Suntem fericiţi că am ajuns pe primul loc, dar ar fi o minune să câştigăm titlul. Am fost încrezător în sezonul trecut, dar s-a văzut că ne lipseşte maturitatea”, a spus managerul tehnic al constănţenilor.

“Ne-am dorit să câştigăm, mai ales după ce am văzut că Steaua a pierdut la Astra şi puteam să fim pe primul loc. Ne concentrăm la fiecare meci ca să luăm cele trei puncte, muncim mult la antrenament, aşa că de ce nu ne-am gândi la titlu”, a adăugat Romario Benzar.

“Pentru noi înseamnă mult faptul că suntem pe primul loc, mai ales că jucăm un fotbal bun. Ne-am creat multe ocazii şi trebuia să închidem jocul mai devreme, apoi am avut emoţii pe final. Suntem bucuroşi că am câştigat şi ne dorim să învingem şi în cele două partide pe care le mai disputăm în acest an”, a completat Florin Purece.

Au evoluat echipele - Concordia (antrenor Emil Ursu): Bălgrădean - Bărboianu, Albu (79 C. Ciobanu), Koenders (17 Asanache), Bucurică - R. Costin - Serediuc, N. Roşu, M. Cristescu - Pena (65 Padovani), R. Răducanu; FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Buzbuchi - Hodorogea, Ţîru, Boli - Benzar, Dr. Nedelcu, R. Marin, Cr. Ganea - A. Chiţu (62 Purece), Nimely (46. G Iancu), Fl. Coman (71 Carp). Cartonaşe galben: Serediuc / A. Chiţu, Cr. Ganea.

Clasament: 1. FC VIITORUL 39p (golaveraj: 26-18), 2. Gaz Metan 37p (33-20), 3. FC Steaua 37p (26-16), 4. Craiova 36p (28-21), 5. Dinamo 32p (32-25), 6. CFR 30p (33-18), 7. Astra 26p (20-25), 8. Botoşani 25p (24-22), 9. Pandurii 24p (22-29), 10. Voluntari 22p (25-28), 11. Iaşi 22p (19-22), 12. Concordia 16p (11-26), 13. ASA 9p (16-33), 14. ACS Poli 8p (21-33). CFR şi ASA sunt penalizate cu câte şase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

