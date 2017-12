Viitorul, nouă puncte obținute în ultimele patru etape

Succesul obținut în partida cu Juventus București, din etapa a 11-a a Ligii 1 la fotbal, scor 3-0 (Cr. Ganea 12, Eric 73, Mățan 78), a permis campioanei en titre a României să urce pe locul 8 în clasament, cu 14 puncte, iar cele trei victorii înregistrate de FC Viitorul în ultimele patru etape au arătat că formația constănțeană traversează o perioadă bună. „În primul rând, era important să luăm cele trei puncte, după înfrângerea din meciul cu Astra. Chiar dacă pare simplu, nu era simplu să câștigi un meci în care aveam nevoie de puncte. Jucam acasă, trebuia să fac anumite schimbări, iar schimbările nu mai sunt ca anul trecut, când echipa era omogenă. Sunt jucători tineri, care nu știi cum reacționează. Am început foarte bine prima repriză, după care am avut douăzeci și cinci-treizeci de minute slabe. Am reglat lucurile la pauză, cu vocea puțin mai... apăsată. Am câștigat un meci important pentru noi. Cele trei puncte ne aduc încredere, ne aduc liniște, pentru viitor, ca să jucăm bine. Suntem în formare. Meci de meci apar alți jucători. Asta e soarta noastră. Din păcate, an de an, trebuie să schimbăm jucători. Avem nevoie de o perioadă de două trei luni ca să ne cunoaștem bine, să găsim formula, lotul, și sper și cred că lucrurile duc spre bine, ca să facem un sezon bun. Am convingerea că, dacă o să muncim bine și nu o să avem multe ghinioane, o să fie bine”, a declarat managerul tehnic al Viitorului, Gică Hagi, după victoria de joi.

RÎMNICEANU, LA MECIUL 100 ÎN LIGA 1, IAR MĂȚAN, LA AL DOILEA GOL MARCAT

În meciul disputat joi, pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, portarul Viitorului, Victor Rîmniceanu, a bifat meciul cu numărul 100 pe prima scenă fotbalistică a țării. Sosit la Viitorul în vara anului 2015, Rîmniceanu a adunat până acum în tricoul constănțenilor 54 dintre cele 100 de meciuri jucate în Liga 1, celelalte 46 fiind pentru Concordia Chiajna.

Eric de Oliveira a reușit 40-a pasă de gol în cele 182 de meciuri în care a evoluat în prima ligă. Eric a și marcat în poarta Juventusului, formația bucureșteană devenind a 24-a echipă din Liga 1 care primește gol de la mijlocașul brazilian!

Trimis în teren în minutul 76, juniorul Alexandru Mățan a înscris, în minutul 76, golul de 3-0. Mățan deține un record de invidiat, având o medie de un gol pe meci în Liga 1. Internaționalul de tineret al Viitorului a mai jucat un meci în prima ligă în ultima etapă din play-off-ul sezonului 2015-2016, la 6 mai 2016, în partida Dinamo - FC Viitorul, scor 3-3, când a evoluat 27 de minute și a marcat un gol.

