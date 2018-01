“Viitorul sună bine” pentru fotbalul pe plajă din România

Selecţionata României de fotbal pe plajă şi-a făcut un promiţător debut în arena internaţională, reuşind, miercuri şi joi, o victorie şi un egal cu Turcia, una dintre echipele experimentate ale continentului. În ciuda unei clare diferenţe la capitolul tactică, turcii au făcut diferenţa miercuri abia în prelungiri, graţie golului de aur, iar în meciul de joi, au fost învinşi clar de o echipă a României dornică de afirmare. “Cred că şi în primul joc am fi meritat victoria! Dacă eram mai atenţi, puteam să cîştigăm, dar nu am reuşit să ne concentrăm şi am ratat o mulţime de ocazii. Astăzi (n.r. - joi) am demonstrat că putem face faţă şi pe plajă şi că românii sînt talentaţi. Vom juca revanşa cu Turcia în Antalya şi sper să batem şi acolo!”, spunea imediat după victoria cu 4-1, de joi, Ionel Posteucă, unul dintre marcatorii partidei. “Se vede că avem jucători talentaţi în România, se vede că fotbaliştii din Constanţa au jucat mult pe plajă. Iar eu cred că mai sînt jucători în Constanţa care îşi pot spune cuvîntul la fotbalul pe plajă, iar dacă Federaţia Română de Fotbal se va implica în afilierea echipei naţionale la FIFA, acest sport are un viitor frumos în România. Cred că vom face o figură frumoasă în continuare dacă vom avea condiţii, dacă acestui sport i se va acorda mai multă atenţie. Vreau să mulţumesc şi publicului deosebit care a urmărit meciurile din tribune şi a încurajat echipa în permanenţă”, a declarat Stelică Dămăşaru, antrenorul principal al selecţionatei României de fotbal pe plajă.

Odată cu meciurile naţionalei, sezonul de fotbal pe plajă a pornit la drum! Începînd de săptămîna viitoare, Comisia de fotbal pe plajă, condusă de constănţenii Viorel Stoica şi Viorel Farcaş, va pune la punct programul competiţional din această vară. Cel mai probabil, sezonul va debuta în weekend-ul următor cu primele partide contînd pentru Divizia B la fotbal pe plajă.