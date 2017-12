Vila în care locuieşte familia Geoană a fost vândută la licitație

Vila RA-APPS în care locuieşte familia Geoană a fost cumpărată, la licitaţie, de către dezvoltatorul imobiliar DeSilva cu 906.600 euro plus TVA. Preţul de pornire a fost de 588.000 euro plus TVA. La licitaţie a participat şi un avocat cu o procură semnată de către Mihaela Geoană, soţia lui Mircea Geoană. "Vila nu a fost câştigată de doamna Geoană Mihaela, ci de o altă societate", a spus avocatul, care a afirmat că nu poate spune care a fost preţul maxim propus de Mihaela Geoană, deoarece ritmul licitaţiei a fost "prea rapid". La licitaţie s-au mai înscris trei ofertanţi, printre care şi firme. Vila, cu etaj şi mansardă, are 8 camere şi o suprafaţă de 271 metri pătraţi, dispunând de un teren de 550 metri pătraţi. Imobilul este amplasat în centrul Bucureştiului, pe strada Cucu Starostescu, lângă Bulevardul Aviatorilor şi Calea Dorobanţilor. Cumpărătorul vilei a declarat pentru Mediafax că intenţionează să demoleze imobilul şi să construiască pe acest amplasament o clădire de birouri sau de locuinţe.