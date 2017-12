Vin ploile în Dobrogea! Ce ne așteaptă în perioada următoare!

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a transmis o atenţionare de ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori în zona montană înaltă, începând de marți, 3 mai, ora 9.00, până miercuri, 4 mai, ora 21.00. În intervalul menţionat, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei şi zona Carpaţilor Meridionali şi Orientali, pe arii extinse vor fi ploi, temporar mai intense, astfel că se vor cumula local cantităţi de apă de peste 20 - 30 l/mp şi izolat peste 50 l/mp. La altitudini mai mari de 1.700 m, în special în Carpaţii Meridionali, precipitaţiile vor fi sub formă de ninsoare. În zonele atenţionate, temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 55 - 65 km/h, iar la munte rafalele vor depăşi 70 km/h. În sudul, sud-estul şi centrul ţării, valorile termice diurne vor caracteriza o vreme rece pentru această perioadă din an. Specialiștii au anunțat că în prima săptămână din luna mai, în Dobrogea, temperaturile se vor situa în general sub normele climatologice. Astfel, termometrele nu vor arăta în această săptămână mai mult de 15 - 18 grade Celsius. În perioada 3 - 5 mai va ploua pe arii extinse şi se vor cumula cantităţi de apă însemnate, în timp ce în restul intervalului ploile vor fi temporare, slabe şi la nivel local. În cea de-a doua săptămână, temperaturile diurne vor creşte uşor şi vor ajunge la medii de 19 - 20 de grade C. Până în jurul zilei de 9 mai, minimele termice vor avea valori medii în jurul a 10 grade Celsius, apoi vor creşte spre de 12 grade Celsius.