Virusul noii gripe se transmite la cald!

Virusul noii gripe şi-a schimbat sezonalitatea şi se transmite la cald, astfel că aşteptările au în vedere cel mai neplăcut scenariu cu privire la răspîndirea bolii. Directorul Institutului de Boli Infecţioase “Matei Balş” din Capitală, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, a declarat că virusul gripal poate, în general, să-şi dezvolte virulenţa prin transmitere de la om la om. “Sperăm să nu se întîmple asta”, a adăugat Cercel, care, însă, a lăsat să se înţeleagă anticiparea unui val de îmbolnăviri, în special în ţările din emisfera nordică, unde acum se apropie vara. În privinţa celor trei pacienţi diagnosticaţi cu noua gripă în România, directorul Institutului a spus că aceştia sînt în continuare în spital, iar starea lor este foarte bună. “Tatăl femeii de 30 de ani şi copilul de un an şi două luni al acesteia rămîn sub medicaţie. Femeia şi celălalt copil al său, care nu este infectat cu virusul A/H1N1, sînt şi ei în spital”, a mai spus directorul. Prof. univ. dr. Cercel a precizat că persoanele care s-au aflat în legătură strînsă cu cei trei pacienţi sînt izolaţi la domiciliu şi se află sub supraveghere medicală. Potrivit specialiştilor, simptomele îmbolnăvirii de noua gripă apar la aproximativ şapte zile de la infectarea cu virusul A/H1N1. Prof. univ. dr. Cercel recomandă evitarea locurilor aglomerate şi respectarea regulilor de igienă, în special spălarea mîinilor cu săpun.

În Europa au fost înregistrate 34 de cazuri noi de infectare cu virusul gripal A/H1N1, potrivit statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), iar vîrful îmbolnăvirilor a fost înregistrat în 26 mai, a mai declarat managerul Institutului. Potrivit statisticilor OMS, în Europa au fost înregistrate 34 de cazuri noi, 456 în total, iar la nivel mondial sînt 15.010 cazuri, cu 103 decese. “Ne aşeptăm şi la alte vîrfuri”, a mai spus medicul. El a precizat că, din datele statistice existente pînă în prezent la nivel mondial, rezultă că 70% sînt cazuri uşoare, care necesită tratament medical între 1 şi 3 zile, 21% au fost forme uşoare, peste 20% au fost forme medii şi doar între 1-2%, forme grave, care au necesitat terapie intensivă. Profesorul a declarat că acest nou virus gripal se transmite prin portaj, de la om la om, avînd 60% genă porcină, 20% genă aviară şi 20% genă umană.