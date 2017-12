Vizită europeană în comuna Cumpăna

Copiii cu deficienţe sînt uneori greu acceptaţi în comunităţi, iar unii dintre colegii de grădiniţă sau de şcoală nu prea vor să se joace cu ei. Unii dintre ei merg la şcoli speciale, iar alţii beneficiază de cursuri la domiciliu, însă există şi copii mai puţin norocoşi, care rămîn izolaţi, fie pentru că părinţii nu ştiu ce trebuie să facă pentru a-i ajuta, fie pentru că nu pot accepta că fiul sau fiica lor suferă de un anumit handicap. Iniţiat în urmă cu doi ani, proiectul Comenius, la care participă ţări ca Germania, Italia, Franţa, Polonia şi România, urmăreşte integrarea în comunitate a copiilor cu handicap. Proiectul se desfăşoară în ţara noastră din anul 2004, iar ieri au ajuns la Constanţa membrii unei comisii de evaluare a modalităţilor de implementare a programului. Aceştia au vizitat Şcoala ajutătoare nr.1 din Constanţa şi apoi au ajuns în Cumpăna, unde s-au întîlnit cu reprezentanţii Şcolii cu clasele I-VIII din localitate, Şcolii “Grigore Antipa” şi Grădiniţei nr. 37 din Constanţa, după care au participat la un spectacol intitulat “Nunta la români”, oferit de copiii şcolii din Cumpăna. “Este pentru prima dată cînd partenerii noştri din Uniunea Europeană vin la noi. Acest program este necesar deoarece ne ajută să integrăm copiii cu proble în societate. În Cumpăna sînt 15 copii cu handicap locomotor. De exemplu, avem o fetiţă care nu se poate deplasa decît cu ajutorul unui cărucior cu rotile, dar am reuşit să îi facem pe copiii din clasa în care învaţă să o considere la fel ca ei şi să o ajute cînd are nevoie. De asemenea, mai sînt doi micuţi care beneficiază de educaţie la domiciliu şi care au nevoie să socializeze cu alţi copii de vîrsta lor. Am reuşit ca uneori să îi aducem la şcoală, pentru a sta cu elevii, unde se pot juca unii cu alţii”, a declarat directorul Şcolii Generale din Cumpăna, prof. Aurelia Filip.

Partenerii de la şcolile din Germania, Franţa şi Polonia s-au arătat încîntaţi de felul în care arată instituţiile şcolare, dar şi de educaţia care le este oferită micuţilor, fie că sînt de la oraş, fie că stau în mediul rural. „Am fost impresionată de ataşamentul pe care îl manifestă dascălii faţă de elevii lor. Deşi lucrează cu nişte copii cu diferite afecţiuni, profesorii sînt foarte veseli şi reuşesc să transmită starea lor de spirit elevilor, lucru foarte important, mai ales cînd lucrezi cu persoane cu dizabilităţi. În ceea ce priveşte şcoala şi grădiniţa din Cumpăna, în care am înţeles că învaţă peste 150 de elevi şi care are şi o sală de balet, trebuie să recunosc că arată minunat. Este meritul doamnei primar, care am înţeles că s-a implicat foarte mult”, a declarat Marie-Agnes Morice din Franţa. După ce au vizitat grădiniţa din localitate care este dotată cu mobilier de ultimă oră şi dispune de un parc de joacă, partenerii străini au mers la biserica din localitate, pentru a cunoaşte mai bine cultura poporului nostru, după care au ajuns la Şcoala Generală, unde au avut parte de un spectacol tradiţional, intitulat “Nunta la români”. “Este prima dată cînd vin în România şi am rămas impresionată de devotamentul profesorilor. Consider că în ceea ce priveşte integrarea copiilor cu handicap în societate, românii fac mai multe decît facem noi, deoarece în Germania nu există o colaborare între grădiniţe, şcoli şi licee”, a declarat Sally-Bein, din Germania. Această vizită este importantă pentru comuna Cumpăna, dar şi pentru judeţul Constanţa care a putut arăta, cu aceată ocazie, că socializarea copiilor cu handicap nu este un lucru imposibil de realizat. “Credem că prin această vizită am reuşit să integrăm învăţămîntul românesc în cadrul celui european. Astfel, s-a realizat un proiect care a fost iniţiat în urmă cu doi ani şi cred că ne-am descurcat foarte bine”, a declarat primarul comunei Cumpăna, Mariana Gîju.