VLADIMIR VORONIN, VĂZUT DE SUA DREPT “UN COMUNIST PROVINCIAL”

POTRIVIT UNEI TELEGRAME DIPLOMATICE PUBLICATE DE WIKILEAKS, FOSTUL PREŞEDINTE MOLDOVEAN VLADIMIR VORONIN ESTE “UN COMUNIST PROVINCIAL, ÎNGROZIT DE ROMÂNIA”, A DECLARAT ASISTENTUL SECRETARULUI AMERICAN DE STAT PENTRU AFACERI EUROPENE ŞI EURASIATICE, DANIEL FRIED, ÎN CADRUL UNEI ÎNTÂLNIRI CU PREŞEDINTELE AZER ILHAM ALIEV. DANIEL FRIED ŞI AMBASADORUL AMERICAN LA BAKU AU AVUT O ÎNTREVEDERE CU PREŞEDINTELE AZER ILHAM ALIEV LA 3 NOIEMBRIE 2007, URMATĂ DE O CINĂ DE TREI ORE. ÎN CADRUL ACESTEI ÎNTREVEDERI, ILHAM ALIEV A DECLARAT CĂ R. MOLDOVA ARE O PROBLEMĂ, REFERINDU-SE LA ÎNGRIJORĂRILE CU PRIVIRE LA PREŞEDINTELE MOLDOVEAN DIN PERIOADA RESPECTIVĂ, VLADIMIR VORONIN, CARE NU ESTE PREA STABIL ŞI CARE A EVITAT ULTIMELE DOUĂ SUMMIT-URI GUAM, DUPĂ CE VINURILE MOLDOVENEŞTI AU FOST ACCEPTATE, DIN NOU, ÎN RUSIA. PREŞEDINTELE AZER A MAI DECLARAT CĂ DACĂ PREŞEDINTELE UCRAINEI, VIKTOR IUŞCENKO, ESTE PE DEPLIN ANGAJAT ÎN CADRUL GUAM, ARE ÎNDOIELI SERIOASE CU PRIVIRE LA OMOLOGUL LUI MOLDOVEAN, CARE SUNT ÎMPĂRTĂŞITE ŞI DE OMOLOGUL SĂU GEORGIAN MIHAIL SAAKAŞVILI.
DANIEL FRIED S-A DECLARAT DE ACORD CU EVALUAREA LUI ILHAM ALIEV. “VORONIN NU VEDE VIITORUL R. MOLDOVA ÎN EUROPA, DAR AZERBAIDJANUL TREBUIE SĂ ÎL CONVINGĂ PE VORONIN CĂ R. MOLDOVA ARE UN VIITOR EUROPEAN”, CONTINUĂ TELEGRAMA. POTRIVIT DOCUMENTULUI, PREŞEDINTELE ALIEV A RELATAT O GLUMĂ, AFIRMÂND CĂ GRAŢIE ABILITĂŢII MOLDOVENILOR DE A OBŢINE CETĂŢENIE ROMÂNĂ, R.MOLDOVA VA AVEA PREŞEDINTE ŞI PARLAMENT, DAR NU ŞI POPOR. SECRETARULUI AMERICAN DE STAT PENTRU AFACERI EUROPENE ŞI EURASIATICE A RĂSPUNS CĂ AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ ROMÂNIA FACE PARTE DIN UE, ESTE DE ÎNŢELES DORINŢA MOLDOVENILOR DE A OBŢINE CETĂŢENIE ROMÂNĂ.