Voința Valu lui Traian va participa, în premieră, la Trofeul „Telegraf”

20:16:13 / 12 Ianuarie 2017

spectatori

F bine ati facut cu aceasta regula ,cu jucatorul sub 35 ani,dar ar trebui ca si absolut toti jucatori care au foat anul trecut in lotul echipei PERFORMER,sa nu poata juca la nici o echipa,Toti jucatori de anul trecut din lotul Performer,sa stea in tribuna sa priveasca,asa este corect si frumos daca respectati competitia.Si am scapat definitiv si de femeia de Ursoi,care numai este printre noi,acest smecher rasuflat,care sa spinzurat cand a aflat ca se duce la puscarie.Ca acesti jucatori in frunte cu panarama de Jimmy Farcas,se inscriu la alta echipa si joaca,ceea ce nu este corect.Daca nu ai acceptat echipa performer anul acesta,nu ai acceptat doar numele de performer,ci din aceasta echipa faceau parte niste persoane,niste jucatori,care reprezentau echipa,datorieci ei trebuie sa nu participe la acest turneu,sa se invete minte panaramele de juc