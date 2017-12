Voleibalistele de la CSM București sunt la două seturi de finala Cupei Challenge

Echipa feminină CSM București, singura din România care mai joacă în Cupele Europene la volei, a reușit o performanță remarcabilă în manșa tur din semifinalele Cupei Challenge. Miercuri seară, bucureștencele au evoluat în Turcia, pe terenul câștigătoarei de anul trecut a trofeului, Bursa BBSK, și s-au impus cu 3:1 (18:25, 25:16, 23:25, 22:25). Au evoluat pentru CSM (antrenori François Salvagni şi Marius Măcicășan): Pincerato 2p - Bacșiș 17p (3 blocaje), Pihlajamaki 15p (4 ași), Susic 1p, Karakasheva 18p, Majstorovic 12p și Ruzzini - libero (au mai jucat: Faleș 7p (3 ași) și Ozun - libero 1p).

Returul este programat duminică, tot de la ora 18.00, în Sala Elite Performance & Sport din Complexul Sun Plaza Mall (Piața Sudului), partida urmând a fi televizată în direct de Digi Sport 3. Pentru a rescrie istoria voleiului feminin românesc și a deveni prima echipă care joacă o finală de cupă europeană, CSM trebuie să câștige cel puțin două seturi în manșa retur. Rezultatul din cealaltă semifinală: Zarechie Odintsovo (Rusia) - Trabzon Idman Ocagi (Turcia) 2:3 (13:25, 25:14, 25:21, 20:25, 13:15). Returul se dispută tot duminică.

U. CLUJ AR PUTEA URCA PE LOCUL 8, LA MASCULIN!

Etapa a 20-a din Divizia A1 la volei masculin, desfășurată miercuri seară, a lămurit în mare măsură situația în zona retrogradării. Avem trei formații cu câte 17 puncte, care vor juca aproape sigur în play-out, iar dintre ele, în ultimele două etape din sezonul regulat, Dinamo are programul cel mai dificil. Clujul va mai acumula trei puncte la „masa verde”, pentru că ar trebui să întâlnească echipa din Constanța, retrasă din competiție, iar nemțenii au meci acasă cu Unirea Dej, pe care în mod normal îl vor câștiga. Teoretic, și CSM București are program greu și ar putea, cu 20 de puncte, să fie întrecută de clujeni, la setaveraj! Sigur este doar că echipa de pe locul 9 la finalul sezonului regulat va intra în vacanță, pentru că nu are adversară în play-out. În zona superioară a clasamentului, cu victoria de la Caransebeș, Craiova este aproape sigură de primul loc, chiar dacă în etapa viitoare are meci la Baia Mare. Arcada ar putea încheia pe locul 3, având program mai ușor decât maramureșenii.

Iată rezultatele înregistrate în etapa intermediară: Tricolorul LMV Ploiești - Știința Explorări Baia Mare 3:1 (25:19, 25:13, 22:25, 25:18); Universitatea Cluj - VCM LPS Piatra Neamț 3:0 (25:22, 25:9, 25:20); AS Volei Club Caransebeș - SCM U. Craiova 0:3 (21:25, 23:25, 15:25); ACSVM Zalău - CSM București 3:0 (25:23, 25:20, 28:26); Unirea Dej - Dinamo București 3:0 (25:22, 25:18, 25:17); CVM Tomis Constanța - Arcada Galați 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) - gazdele s-au retras din campionat.

Clasament: 1. SCM U. Craiova 51p (setaveraj: 58:19); 2. ACSVM Zalău 48p (53:19); 3. Arcada Galați 44p (48:23); 4. Explorări Baia Mare 44p (50:24); 5. AS Volei Club Caransebeș 33p (38:33); 6. Tricolorul LMV Ploiești 30p (39:39); 7. Unirea Dej 24p (34:43); 8. CSM București 20p (29:46); 9. Dinamo București 17p (29:49); 10. Universitatea Cluj 17p (21:46); 11. VCM LPS Piatra Neamț 17p (22:49); 12. CVM TOMIS CONSTANȚA 15p (20:51) - echipă retrasă din campionat.

S-AU DECIS ULTIMELE DOUĂ SEMIFINALISTE DIN CUPA ROMÂNIEI

Tot miercuri am aflat și ultimele două semifinaliste din Cupa României la volei feminin, după manșa retur din cadrul sferturilor de finală. Iată rezultatele înregistrate: Dinamo București - CSM Târgoviște 0:3 (13:25, 14:25, 12:25) - 0-6 scor general final; CSU Medicina CSȘ Tg. Mureș - Știința Bacău 3:2 (25:20, 23:25, 16:25, 25:22, 15:9) - 6-2 scor general final. În Final Four, programat în perioada 8-10 aprilie, la Piatra Neamț, vor juca CS Volei Alba-Blaj, CSM București, CSU Medicina CSȘ Tg. Mureș și CSM Târgoviște. Tot atunci va avea loc și turneul final masculin, la care vor lua parte Universitatea Cluj, Știința Explorări Baia Mare, ACSVM Zalău și Arcada Galați.

