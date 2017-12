Voleibaliştii români debutează contra echipei gazdă

De astăzi şi până duminică, în “Majestic Baskent Sports Hall” din Ankara, va avea loc primul turneu din cadrul Grupei E de calificare la Campionatul European de volei masculin. Renăscută anul trecut, după ce a fost preluată de Stelian Moculescu, unul dintre cei mai valoroşi antrenori din lume, echipa naţională a României va încerca să obţină din nou calificarea la turneul final, acolo unde tricolorii nu au mai jucat din 1995! Voleibaliştii români nu vor avea deloc o misiune facilă, Grupa E fiind foarte puternică. „Avem şansa noastră ca să ne calificăm! Nu uitaţi că şi anul trecut am plecat în calificările pentru Mondiale cu ultima şansă şi am ajuns până la un pas de a învinge Spania şi a juca la turneul final. Cred că este posibil să mai producem o surpriză. E mai uşor să pleci la drum ca out-sider şi cred că aici este şansa noastră”, consideră antrenorul secund al naţionalei, Mircea Dudaş. „Cu cât suntem mai atenţi şi mai concentraţi pe ce ne arată domnul antrenor, cu atât ne iese jocul mai bine. Avem şansa noastră, eu zic că putem să ne batem de la egal la egal cu celelalte trei echipe”, spune centrul Andrei Laza. „Italia este favorită, dar celelalte trei echipe cred că au şanse egale pentru a ocupa locul al doilea”, afirmă coordonatorul Cristian Bartha. „Primul loc este rezervat Italiei, iar celelalte trei formaţii se vor lupta pentru locul 2. Turcia are un mic avantaj, pentru că este gazdă şi se ştie cum se arbitrează în Turcia. Echipa este însă bătrână, nu ştiu dacă va rezista la aceste turnee, cu trei meciuri în trei zile. Va fi greu şi în turul următor, în baraj, unde putem întâlni Grecia sau Finlanda. Şansele de calificare sunt mici pentru orice echipă care merge la baraj din grupa noastră”, a analizat grupa României Viktor Sidelnikov, antrenor la CVM Tomis Constanţa, dar şi selecţioner al naţionalei statului Belarus. Din lotul României deplasat la Ankara fac parte 12 jucători, dintre care trei de la CVM Tomis Constanţa: Radu Began, Florin Voinea şi Andrei Laza.

Programul turneului de la Ankara - vineri: Turcia - România (ora 17.30, în direct la Neptun TV), Italia - Belarus (ora 20.00); sâmbătă: România - Italia (ora 16.00, în direct la Neptun TV), Belarus - Turcia (ora 18.30); duminică: Turcia - Italia (ora 16.00), Belarus - România (ora 18.30; înregistrat la Neptun TV, de la ora 23.00).