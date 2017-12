Voluntari, la un pas de remiză cu FCSB

FC Steaua a câştigat, duminică seară, la Ploiești, întâlnirea cu FC Voluntari, scor 3-2, la capătul unui meci în care finalul partidei a găsit trupa lui Laurenţiu Reghecampf trăgând de timp pentru a păstra avantajul minim. După etapa a 10-a a Ligii 1 la fotbal, ASA Tg. Mureş a ajuns la cota zero în clasament, scăpând de penalizarea de şase puncte în urma succesului la limită de la Timişoara, din confruntarea codaşelor.

Rezultate - vineri: Pandurii Tg. Jiu - FC Viitorul 0-1 (Dr. Nedelcu 73); sâmbătă: CS Universitatea Craiova - FC Botoşani 1-0 (Băluță 43), Dinamo București - Concordia Chiajna 0-1 (M. Cristescu 33); duminică: ACS Poli Timişoara - ASA Tg. Mureş 0-1 (C. Rus 29), FC Voluntari - FC Steaua București 2-3 (Ivanovici 26, Ad, Bălan 60 / Adi Popa 28, Boldrin 51-pen., Momcilovic 83).

Programul ultimelor două meciuri din etapa a 10-a a Ligii 1 - luni, ora 18.00: CFR Cluj - Gaz Metan Mediaş, ora 20.30: Astra Giurgiu - CSM Poli Iaşi. Partidele sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look TV Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 23p (golaveraj: 15-7), 2. CS U. Craiova 20p (14-9), 3. FC VIITORUL 17p (13-11), 4. Botoșani 16p (18-12), 5. Dinamo 16p (16-10), 6. Pandurii 15p (12-9), 7. Iași 12p (11-10), 8. Gaz Metan 12p (10-11), 9. Voluntari 11p (16-17), 10. Concordia 11p (5-12), 11. CFR 10p (17-7), 12. Astra 8p (9-16), 13. ASA 0p (8-19), 14. ACS Poli -9p (9-23). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.