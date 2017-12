Voluntarii de la Crucea Roşie, implicaţi în căutarea persoanelor dispărute

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România (SNCRR), filiala Constanţa, a dezvoltat în această vară mai multe programe la cele cinci departamente pe care le-a înfiinţat la Constanţa. Este vorba despre departamentele „Dezastre şi prim ajutor”, “Social”, “Relaţii publice”, “Programe” şi ultimul înfiinţat, “Căutări persoane”. Cu ocazia unei conferinţe de presă, directorul instituţiei, Carmen Lungu a prezent bilanţul pe ultimele trei luni. În primul rînd a subliniat faptul că pentru a înfiinţa cele şase puncte de prim ajutor pe plajele de la Eforie, Modern şi Mamaia au întîmpinat multe dificultăţi din cauza degringoladei create de schimbarea administratorului plajelor. În final, au fost înfiinţate şase puncte de prim ajutor, iar cele mai multe intervenţii au fost pe plaja Modern. Activitatea s-a desfăşurat cu voluntari care au asigurat permanenţa în asigurarea primului ajutor. “Printre acţiunile sociale, care au fost şi cele mai multe, aş menţiona programul care a însemnat ajutorarea cu cereale şi lapte praf a copiilor cu vîrsta de pînă în trei ani, proveniţi din familii sărace şi celor care se află în plasament. De asemenea, am reuşit să ajutăm familii care au copii cu sindromul Down. De asemenea, am sprijinit sinistraţii din Casicea care aparţine de Amzacea şi care au fost loviţi de inundaţii. Acţiunea va continua şi vom cere şi sprijinul populaţiei însă, nu este cazul să îi umilim pe aceşti oameni cu bunuri numai bune de aruncat, mai ales că au fost bătuţi de soartă”, a declarat Carmen Lungu.

La întrunire au fost prezenţi voluntarii care au lucrat în punctele de prim ajutor, preşedintele SNCRR filiala Constanţa, Aurel Papari, vicepreşedintele la nivel naţional al SNCRR, Dumitru Toma, precum şi reprezentanţi ai unor instituţii descentralizate ale statului. Lista de acţiuni întreprinse a fost mare, directorul instituţiei subliniind că filiala Constanţa a SNCRR vrea să se impună prin proiectele sale. O nouă filială se va înfiinţa în comuna Cumpăna, Crucea Roşie intenţionînd să îşi mărească reţeaua judeţeană în 2007 cînd se împlinesc 130 de ani de la înfiinţarea primei organizaţii de Cruce Roşie din România. O altă activitate a fost cea de cercetare vizînd discriminarea copiilor infectaţi cu HIV şi SIDA. “Următoarele proiecte vizează lecţii pentru părinţi unde vom aborda teme precum alcolismul, droguri, boli incurabile. De asemenea, dorim să începem cursurile de formare a surorilor de cruce roşie şi sperăm că se vor înscrie doritori pentru că anul trecut nu am avut solicitări. O altă acţiune vizează campaniile în şcoli cu cursuri de prim ajutor şi extinderea la societăţi unde riscurile de accidente sînt mari. Au existat cazuri în care dacă colegii i-ar fi acordat accidentatului sprijinul necesar, acesta nu şi-ar fi pierdut viaţa”, a mai spus Carmen Lungu.

Ultimul compartiment, “Căutări persoane”, este condus de voluntarul Narcis Bejenariu, şeful compartimentului cu acelaşi nume din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie. El a declarat că există deja o bază naţională pe care o poate accesa şi că în acest fel se amplifică acţiunile de căutare a unei persoane dispărute. “Cea mai mare acţiune iniţiată de statul român a fost în 1917 cînd au fost publicate numele a 40.000 de soldaţi români şi străini care şi-au pierdut viaţa pe teritoriul României în primul război mondial. Astfel au fost identificaţi acei soldaţi şi rudele au putut să îi recunoască sau să aibă certitudinea că respectivii nu mai sînt în viaţă”, a mai spus Bejenariu. “Legea Crucii Roşii spune că SNCRR, în calitate de auxiliar al puterii publice, are dreptul să se adreseze tuturor autorităţilor, iar acestea sînt obligate să le acorde sprijinul. Într-un fel sau altul, tot ne întîlnim cu aceste autorităţi. Deci, colaborăm cu toate autorităţile pentru a ne atinge scopul: acela de a-i ajuta pe cei aflaţi în nevoie”, a declarat Dumitru Toma. El a mai spus că începînd din luna ianuarie va fi ratificat un nou protocol de colaborare şi pe lîngă Societăţile de Cruce şi Semilună Roşie va mai fi folosit un simbol, cristalul roşu. “Cristalul roşu va fi adoptat de către Israel, nefiind acceptată steaua lui David. Fiecare stat îşi va alege unul din cele trei simboluri, neputînd exista într-o ţară decît o singură Societate Naţională de Cruce Roşie, Semilună Roşie sau Cristal Roşu”, a mai spus Dumitru Toma. În prezent, acţiunea desfăşurată de filiala Constanţa a SNCRR este colectarea de bani şi ajutoare pentru locuitorii din zonele sinistrate ale judeţului.