Vor să muncească la birou, în timp ce piața cere mecanici

18:10:03 / 29 Septembrie 2015

Pe bune?

Cei care au studii superioare sau macar experietna indelungata in diverse munci de birou,nu au indemanare si alte abilitati pentru conversia in lucru specific mecanicii,nu pot devein buni muncitori,care sa fie apreciati si deci platiti de angajatori,oricat s-ar chinui. Ceilalti,adica mecanicii talentati,de ce sa nu traiasca decent intr-o tara care si plateste,nu doar pune la munca resursa umana? In Romania se tot jignesc oamenii ca daca nu accepta salarii mici o fac pentru ca nu le place munca si nu sunt patrioti,asa ca la ce bun sa te lasi jignit si sa nu-ti traiesti viata ,viata ta,pentru tine,nu pentru sefii lacomi din RomaniA?