Voronin, mare colecţionar de arme

Persoanele cu cele mai multe arme din R. Moldova sunt omul de afaceri Adrian Nichifor, care are 119 arme, urmat de liderul Partidului Comuniştilor, Vladimir Voronin, cu 84 de arme, şi preşedintele Curţii de Conturi, Serafim Urechean, care este posesorul al 81 de arme. Deţinătorul celor mai multe arme, Adrian Nichifor, este judecat în prezent pentru omor.

Tot mai mulţi moldoveni au obţinut permis de portarmă, au constatat jurnaliştii de la Chişinău. Numai în prima jumătate a acestui an au fost eliberate 2.690 de permise, cu 344 mai multe decât pe tot parcursul anului 2010. În total, în R. Moldova sunt aproximativ 60.000 de proprietari de arme legale. Dintre cele aproape 64.500 de arme luate la evidenţă, cele mai multe sunt în proprietatea persoanelor fizice, aproape 60.000, cu peste 2.500 mai mult decât în 2010. Cei mai mulţi proprietari de arme sunt în Chişinău, peste 10.200. În raionul Cahul sunt peste 1.700 de deţinători de arme, în Hânceşti peste 1.600, iar în raionul Ialoveni peste 1.500. În primele şapte luni a crescut şi numărul armelor pierdute sau furate a fost de 30, cu şase mai mult decât în 2010. Deşi în prima jumătate al acestui an au fost depuse aproape 11.600 de cereri pentru permis de portarmă, doar 2.690 de persoane şi-au ridicat permisele. Ministerul de Interne vrea să înăsprească condiţiile de eliberare a permiselor de port armă. Un proiect de lege, trimis spre aprobare Guvernului, prevede majorarea până la 21 de ani a vârstei legale pentru acordarea permisului, precum şi introducerea unor taxe. În prezent, permisele de port-armă sunt eliberate gratuit. Orice persoană care a împlinit 18 ani are dreptul să depună cerere pentru procurarea unei arme de foc.