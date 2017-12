Vreme capricioasă. Ce fenomene meteo extreme vor fi

Temperaturile vor atinge din nou pragul de 25 de grade Celsius în sud-estul țării, însă nu scăpăm de capriciile vremii, cu ploi și descărcări electrice, spun specialiștii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Miercuri, 13 aprilie, vremea va fi în general frumoasă şi se va încălzi. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 şi 24 grade C, mai coborâte în Deltă până la 15 grade C, iar cele minime între 10 şi 13 grade C. Joi, 14 aprilie, vremea va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi temporar noros şi local vor fi averse şi descărcări electrice în special după-amiaza şi în prima parte a nopţii. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare începând din cursul după-amiezii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 şi 25 de grade C, mai scăzute în Deltă până la 15 grade C, iar cele minime între 11 şi 13 grade C. Vineri, 15 aprilie, vremea se va răci. Cerul va mai prezenta înnorări temporare ziua, când vor mai fi condiţii de ploaie, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale în timpul zilei, cu viteze ce vor depăşi 50 km/h la rafală. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 şi 19 de grade C, iar cele minime între 6 şi 10 grade C. Sâmbătă, 16 aprilie, vremea va fi predominant frumoasă şi se va încălzi. Cerul va fi mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 şi 22 grade C, iar cele minime între 9 şi 12 grade C.