Vreme de plajă în weekend

Vremea se încălzește și mai tare, spun meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). De joi, 16 iunie, ne ne mai confruntăm cu ploi, iar cerul va fi variabil, parțial înnorat. Maximele se vor încadra între 26 și 31 de grade Celsius, iar minimele între 17 și 22 de grade C. Vineri, 17 iunie, pe cer nu se va mai arăta niciun nor. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și 34 de grade C, iar cele minime între 18 și 21 de grade C. Și sâmbătă, 18 iunie, va fi vreme de plajă. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade C, iar minimele între 17 și 21 de grade C.