Vremea dă semne să se îndrepte. Vezi de când!

Pentru joi, 20 aprilie, meteorologii anunță, în continuare, vreme urâtă la Constanța, cu precipitații. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 9 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -1 și 3 grade C. Va continua să plouă și să fie frig și vineri, 21 aprilie; temperaturile maxime se vor situa între 3 și 7 grade C, iar minimele - în intervalul -1 și 3 grade C. Sâmbătă, 22 aprilie, meteorologii spun că putem respira ușurați. Vremea se îndreaptă; ploile se vor opri, temperaturile maxime se vor situa în intervalul 10 și 14 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 2 și 6 grade. În această zi ne vom bucura și de razele soarelui.