Wenger peste tot!

Ultimele două partide din optimile de finală ale UEFA Champions League sunt programate în această seară, când va intra în competiție și finalista ultimei ediții - Atletico Madrid. Campioana Spaniei va avea un meci foarte dificil în Germania, Bayer fiind o echipă capabilă să învingă și - de ce nu! - să o elimine pe Atletico din Liga Campionilor. Va fi al doilea duel germano-spaniol din această fază a UCL, primul fiind tranșat clar de iberici, Real învingând pe Schalke cu 2-0, în urmă cu o săptămână, chiar în Germania. Al doilea meci al zilei aduce față în față una dintre cele mai puternice ofensive din competiție - cea a lui Arsenal - și cea mai sigură defensivă din UCL - a lui AS Monaco, care a primit un singur gol în Europa! Dar disputa dintre Arsenal și AS Monaco reține atenția pentru cu totul altceva - implicarea lui Arsene Wenger în istoria celor două cluburi! Antrenor la AS Monaco între 1987 și 1994, Wenger a adus echipa monegască la titlu și la câștigarea Cupei Franței, dar și în finala Cupei Cupelor, în 1992! Preluând pe Arsenal în 1997, Wenger a devenit cel mai longeviv și cel mai titrat antrenor din istoria clubului! În această seară, tehnicianul francez va avea o sarcină dificilă în fața echipei la care a cunoscut consacrarea, formație greu de învins indiferent că joacă pe teren propriu sau în deplasare.

În această seară, de la ora 21.45, se vor juca partidele Arsenal Londra - AS Monaco (Digi Sport 1 și Dolce Sport1) și Bayer Leverkusen - Atletico Madrid (Digi Sport 2 și Dolce Sport 2).