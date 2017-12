Zece echipe sînt neînvinse la Trofeul “Telegraf”

După disputarea primelor trei etape din faza grupelor celei de-a 16-a ediţii a Trofeului “Telegraf”, cea mai veche competiţie de fotbal în sală din ţară rezervată veteranilor, zece formaţii nu au cunoscut “gustul” înfrîngerii: Alpha, CS Eforie şi Voinţa, în Grupa A, Cosmos şi FC Constanţa, în Grupa B, Săgeata Stejaru şi Dinamo, în Grupa C, Municipal, Tomis Millenium şi Elox, în Grupa D. Fără niciun succes la activ sînt şase echipe: Perla Murfatlar Basarabi, în Grupa A, FC Constanţa şi Real, în Grupa B, Steaua Mării Techem şi Jandarmii Dobrogea, în Grupa C, Recolta Cumpăna şi ITC, în Grupa D. Cele mai multe goluri, 28, le-a reuşit deţinătoarea trofeului, Săgeata Stejaru, iar cea mai slabă apărare o are formaţia Jandarmii Dobrogea, cu 30 de goluri primite. Cel mai slab atac, numai 3 goluri înscrise, aparţine echipei Steaua Mării Techem, iar cea mai bună apărare, doar 4 goluri primite, este a celor de la CS Eforie.

CLASAMENTE

GRUPA A

1. Frontiera Tomis 3 2 0 1 8- 6 6

2. Alpha 3 1 2 0 13- 6 5

3. CS Eforie 3 1 2 0 8- 4 5

4. Voinţa 3 1 2 0 8- 5 5

5. Julius 3 1 0 2 6- 9 3

6. Perla Murfatlar Basarabi 3 0 0 3 4-17 0

GRUPA B

1. Cosmos 3 1 2 0 7-6 5

2. Arca ANR 3 1 1 1 8-6 4

3-4. Portul 3 1 1 1 8-8 4

3-4. Telegraf & TV Neptun 3 1 1 1 8-8 4

5. FC Constanţa 3 0 3 0 6-6 3

6. Real 3 0 2 1 5-8 2

GRUPA C

1. Săgeata Stejaru 3 3 0 0 28- 5 9

2. Dinamo 3 3 0 0 16- 5 9

3. Intersport 3 2 0 1 10- 9 6

4. SNC 3 1 0 2 5- 7 3

5. Steaua Mării Techem 3 0 0 3 3-12 0

6. Jandarmii Dobrogea 3 0 0 3 6-30 0

GRUPA D

1. Municipal 3 2 1 0 11- 5 7

2. Tomis Millenium 3 2 1 0 11- 7 7

3. Elox 3 2 1 0 10- 7 7

4. Capitol '84 3 1 1 1 5- 6 4

5. Recolta Cumpăna 3 0 0 3 6-11 0

6. ITC 3 0 0 3 5-12 0