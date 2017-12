Ziua Mediului, sărbătorită la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii

În fiecare an, pe 5 iunie, Ziua Mondială a Mediului este celebrată pe întregul mapamond prin diverse acţiuni prin care oamenii îşi arată interesul pentru menţinerea unui mediu cît mai curat. Dacă unii plantează copaci şi ecologizează zone murdare, alţii preferă întrecerile artistice, competiţiile sportive şi comunicările ştiinţifice. Cum problemele de mediu au fost în ultimii ani în şi în centrul specialiştilor constănţeni, Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) a organizat, ieri, o serie de manifestări pe marginea problemelor de ecosistem cu care se confruntă omenirea. La manifestare au participat atît cercetătorii CMSN şi reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului, cît şi cei ai Inspectoratului Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului Şcolar Judeţean sau rectorii universităţilor constănţene. După ce a inaugurat festivitatea oficială cu un discurs despre necesitatea protejării mediului înconjurător în contextul actual al încălzirii globale, directorul ştiinţific al CMSN, dr. Nicolae Papadopol, a dat cuvîntul noului director general al instituţiei consănţene, Adrian Mînăstireanu. “Cei din organizaţiile nonguvernamentale de mediu, dar şi cei care lucrează în domenii adiacente, trebuie să ştie că vor avea sprijinul nostru în tot ceea ce înseamnă mediul. Voi continua munca fostului director, Decebal Făgădău, mai ales că în calitate de inginer de nave cunosc foarte bine cît de importantă este problematica mediului. Totodată, trebuie să mulţumesc atît Consiliului Judeţean, cît şi Primăriei Constanţa pentru sprijinul acordat”, a declarat directorul general al CMSN. Avînd ca slogan “Planeta ta are nevoie de tine! Uniţi în combaterea schimbărilor”, Ziua Mondială a Mediului din acest an este un bun prilej pentru a atrage atenţia asupra promovării atitudinilor ecologice în vederea asigurării unui viitor mai curat. Prezent la manifestare, directorul Institutului de Cercetare-Dezvoltare Marină \"Grigore Antipa“ din Constanţa, dr. ing. Simon Nicolaev, a readus în atenţia celor prezenţi necesitatea adoptării unor atitudini active în ceea ce priveşte problemele de mediu. “Simţul patriotic ar trebui să fie mult mai prezent în agenda noastră. Înainte de a combate, trebuie să prevenim, dar pentru acest lucru avem nevoie de multă muncă. Tocmai de aceea, trebuie să remarc devotamentul copiilor care au participat, ieri, la acţiunea de ecologizare din Vama Veche, alături de reprezentanţii Gărzii de Mediu”, a declarat Nicolaev. Pe lîngă organizarea unor concursuri de desene pe asfalt în incinta CMSN, copiii au avut posibilitatea de a participa şi la o paradă vestimentară realizată din materiale reciclabile.