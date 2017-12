Zvonko Sundovski a venit cu gânduri mari la HCM

Handbal Club Municipal Constanţa, campioana României la handbal masculin, l-a prezentat, vineri, pe noul antrenor principal al echipei, macedoneanul Zvonko Sundovski. În vârstă de 45 de ani, acesta este selecţionerul Macedoniei, reprezentativă pe care a dus-o până pe locul 5 la Campionatul European din luna ianuarie, cea mai importantă performanţă din istoria acestei ţări. În plus, cu Sundovski pe banca tehnică, Macedonia s-a calificat pe 9 iunie la CM din 2013, după ce a eliminat în play-off Austria. Aşadar, un tehnician aflat în top în Europa în acest moment.

„Este adevărat, am reuşit lucruri frumoase la naţionala Macedoniei, dar acum trebuie să muncim şi mai mult pentru a rămâne în top. Am ales HCM pentru că este o formaţie foarte bună, cu rezultate deosebite în Europa şi sunt încântat că am ajuns aici. Îmi doresc să aduc la Constanţa acel spirit de luptă arătat de Macedonia. Obiectivele sunt clare, de a câştiga campionatul şi Cupa României şi în prima fază de a trece de turul preliminar al Ligii Campionilor. Am urmărit HCM-ul şi sezonul trecut în Liga Campionilor. Am văzut valoarea jucătorilor şi nu cred că vor fi probleme în privinţa acomodării mele aici“, a spus Sundovski, care a semnat un contract pe o perioadă de doi ani. Sundovski se va ocupa în paralel şi de prima reprezentativă a Macedoniei. Sundovski a fost prezent la Constanţa şi pentru a definitiva lista cu jucătorii pe care şi i-ar dori la HCM. Există deja discuţii cu şase-şapte handbalişti străini, de certă valoare, care ar urma să semneze cu HCM. Alături de pivotul sârb Milutin Dragicevic, acontat deja de la câştigătoarea Ligii Campionilor, THW Kiel, la HCM va evolua şi un pivot spaniol, Alberto Sancho Val, de la formaţia Caja3 BM. Aragon. Val are 26 de ani şi 2,05 m înălţime. În perioada 2004-2006, Val a evoluat pentru FC Barcelona, multipla câştigătoare a Ligii Campionilor.

AU MAI PLECAT CINCI. La capitolul plecări, după ce Vali Ghionea şi Gheorghe Irimescu se despărţiseră deja de formaţia constănţeană, HCM a renunţat la alţi cinci jucători. Este vorba despre Chike Onyejekwe (extremă stânga), Nikolaos Riganas (Grecia, inter dreapta), Marius Novanc (pivot), Florin Nicolae (inter stânga, împrumutat ultimul sezon la CSM Ploieşti) şi Alexandru Dimache (centru-inter stânga, împrumutat în ultimul sezon la CSM Ploieşti). În privinţa lui Alexandru Stamate (inter stânga) se va lua o decizie după ce se va discuta şi cu antrenorul. Lotul pentru noul sezon va cuprinde maximum 18-19 jucători.

DUELURI CU KIEL ŞI ATLETICO. Pe adresa clubului HCM Constanţa a sosit o invitaţie de a participa la un puternic turneu în Qatar, alături de THW Kiel (câştigătoarea Ligii Campionilor) şi Atletico Madrid (finalista Ligii Campionilor). „Un turneu care pare puţin umflat pentru România, dar acesta este adevărul. Un turneu la care suntem invitaţi, clubul va primi bani, jucătorii vor primi bani, totul pe cheltuiala celor de acolo. Este ireală pentru România această ofertă şi sigur nu va fi refuzată, chiar dacă este o perioadă destul de dificilă la sfârşitul lunii august. Va depinde şi de programul de calificare pe care îl vom avea pentru grupele Ligii Campionilor“, a declarat vicepreşedintele clubului constănţean, Marius Puşcaşi.

TUR PRELIMINAR ÎN LIGA CAMPIONILOR. HCM Constanţa va fi nevoită să dispute un tur preliminar în acest sezon al Ligii Campionilor. Campioana României este prima sub linia care permite participarea directă în grupe şi va fi cap de serie la tragerea la sorţi a turului preliminar, programată pe 3 iulie, la Viena. Turneele preliminare se vor desfăşura în perioada 8-9 septembrie. Printre posibilii adversari ai HCM-ului la turneul preliminar ar putea fi Haslum (Norvegia), Tatran Presov (Slovacia), Partizan Belgrad, FC Porto, HC Lovcen (Muntenegru), SSV Bozen (Italia), Alpla HC Hard (Austria) sau Beşiktaş Istanbul (Turcia).