A crescut pensia medie în România

Pensia medie încasată în iulie în România de un beneficiar al sistemului de asigurări sociale de stat a fost de 931 de lei, nivel nemodificat de la începutul acestui an, însă în creștere cu peste 5% față de iulie 2015, când o pensie medie era de 886 de lei, reiese din datele publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Pensia încasată de persoanele pensionate la limita de vârstă a fost ceva mai mare în luna iulie a acestui an, respectiv 1.066 de lei. Doar femeile din această categorie au primit o pensie mai mică - 936 de lei pe lună. Totodată, pensia anticipată s-a situat, în medie, la 1.106 lei pe lună, femeile încasând, și în acest caz, o pensie mai mică, de 1.048 de lei pe lună. În același timp, ajutorul social mediu încasat de beneficiarii sistemului în luna iulie a acestui an a fost de 231 de lei pe lună, respectiv 228 de lei pe lună pentru femei.