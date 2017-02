A douăsprezecea zi de proteste în Piața Victoriei

În jur de o mie de persoane protestaut sâmbătă seara, în jurul orei 20.00, în Piața Victoriei, pentru a douăsprezecea zi la rând, solicitând demisia Guvernului condus de Sorin Grindeanu. Manifestanții scandează "ALDE și PSD- Dictatura roșie!", "Jos Guvernul!", "Liviu Dragnea, îți dorim, îți dorim tot neamul/ Să te duci la pușcărie cu Sorin Grindeanu" și "PSD- Ciuma roșie!", unii având pancarte cu mesaje precum "Fără penali în funcții publice", "Vrem Guvern curat și competent", "Noi nu am obosit. Ghinion". "Am venit aici, chiar dacă este foarte frig, pentru că mă aștept ca Guvernul să demisioneze după legea rușinoasă pe care a încercat să o dea și pe care probabil ar fi reușit să o dea dacă nu am fi fost noi aici. Consider că Guvernul și-a pierdut legitimitatea. Nu vreau alegeri anticipate, PSD și-a câștigat alegerile în mod corect, trebuie să propună un alt Guvern mai competet. Trebuie ca parlamentarii care sunt cercetați în momentul de față pentru fapte de corupție sau care au fost cercetați pentru fapte de corupție să își dea demisia și să lase parlamentarii corecți să judece legile", a declarat un protestatar.

În Capitală se înregistrează -8 grade Celsius, la ora transmiterii știrii.

Traficul în zona Pieţei Victoria este blocat parțial pe bulevardele Kiseleff și Aviatorilor.