Academia Farul trimite patru echipe la „Dryanovo Challenge Cup 2016”

13:15:27 / 19 Ianuarie 2016

suporteri

Bravo d-le presedinte.ptr tot ce ati facut la aceasta academie. Rezultate f bune.organizare f buna..conditii bune..reorganizare totala fata de cum era inainte pe vremea hotilor.CONSTANTINESCU..TUDOR..SOVAILA.TURCU....care cereu bani toata ziua. Bine ca i-ai dat afara pe batranii aia expirati.avari dupa bani..si nimic altceva fata de club..niste hoti. Va dorim succes in continuare..si veti avea sprijinul nostru permanent...ptr desfasurarea in bune conditii .a activitatii fotbalistice..si va uram succes in toate competitiile sportive in anul 2016